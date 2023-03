La caminada organitzada per Amics des Camí d’en Kane amb motiu del III Dia de les Vies Pecuàries i dels Camins Públics va reunir unes cent persones. Es tracta d’una jornada compartida amb altres municipis que enguany van coordinar la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federació Espanyola d’Esports de muntanya i escalada i Ecologistas en Acción.

La proposta d’ACK va consistir en fer ruta pel recentment recuperat Camí Reial del Nord, entre Binidelfà i Alfurí, arrodonida per un dia assolellat. Aquesta activitat va servir per seguir reclamant «celeritat, compromís i seriositat» per tal de recuperar els camins públics.

ACK valora molt positivament dels ajuntaments de Menorca la feina feta per elaborar els seus respectius catàlegs de camins municipals, «una altra cosa és, però, com en molts altres àmbits de l’Administració pública, la lentitud amb la qual treballen per aprovar i posar a l’abast de la gent aquests catàlegs, una lentitud que arriba a ser desesperant».