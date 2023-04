Des d’avui, Dia Mundial de l’Activitat Física, i finals d’abril, i amb l’objectiu de promoure un estil de vida actiu i saludable a l’Illa, el Servei d’Esports del Consell, a través del programa Menorca Borina, ha posat en marxa el repte col·lectiu de sumar entre tots quilòmetres d’activitat física.

Aquesta iniciativa estarà oberta a tothom que vulgui compartir les seves distàncies fent exercici, a través d’un formulari, disponible a la web de Menorca Borina. Només caldrà introduir les dades registrades i una fotografia; tantes vegades o moments actius com es vulgui.

L’any passat, més de 1.300 persones van participar en la iniciativa de Menorca Borina, que juntes, van sumar prop de 5.000 quilòmetres. El que significa un total de 26 voltes a Menorca, tal com ho va comptabilitzar l’entitat organitzadora aleshores. Aquest 2023, des de Menorca Borina es vol arribar més lluny, i descobrir fins a quin indret del planeta podem arribar del món si sumam tots els quilòmetres dels menorquins que hi participen. I que ho poden compartir també a les xarxes socials a través del hashtag #DMAF23Menorca.

Entre tots els participants es sortejarà una bicicleta elèctrica, així com una sèrie de premis cedits pels ajuntaments de l’Illa que, un any més, se sumen a aquesta iniciativa.

Menorca Borina emfatitza en els beneficis de l’activitat física en totes les franges de la població, especialment, davant el nivell, que consideren alarmant, de sedentarisme que tenim. Recorden també que l’activitat física repercuteix no només en una millor salut física sinó també en una millor salut mental. Segons les recomanacions de l’OMS, en edats adultes, s’hauria de fer un mínim de 150 minuts setmanals d’activitat física moderada o almenys 75 minuts d’activitat física intensa (o una combinació equivalent, entre moderada i intensa). Per als infants i adolescents, les recomanacions són 60 minuts diaris d’activitat física moderada o intensa.

Marxa del CEIP Sa Garriga

La comunitat educativa del CEIP Sa Garriga de Sant Lluís va celebrar ahir una caminada pel poble que va servir, per una banda, per destacar la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física i, per l’altra, fer visible el desè aniversari de l’escola.

Un moment de l'acte al voltant del centre Es Banyer

Ruta saludable del centre Es Banyer

En motiu de la celebració avui del Dia Mundial de l’Activitat Física, ahir es va dur a terme a Alaior una ruta saludable organitzada pel Centre de Salut es Banyer. L’activitat va comptar amb uns 300 participants, la gran majoria alumnes i professors de cicles i centres educatius d’Alaior. La ruta va començar a les 9 hores des de la porta des Banyer, on la infermera Eva González, en representació de tot l’equip de professionals del centre, va llegir un manifest sobre la importància de fer activitat física i mantenir un estil de vida saludable. Amb la col·laboració de dos agents de la Policia Local, els participants a la ruta han recorregut un itinerari urbà de 2,7 quilòmetres, d’uns trenta minuts de durada.