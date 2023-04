De la massificació turística al 'cas Milà': la crítica dels bujots encén els carrers de Ciutadella

El Casino 17 de Gener, Calós, Cercle Artístic, Club Nàutic i el Bar s’Oficina han protagonitzat aquest diumenge matí la tradició de ‘matar es bujots’ del Diumenge de Pasqua, amb una participació reduïda i que per segon any consecutiu s’ha utilitzat la traca per cremar els bujots, en tost d’armes que arran d’una nova normativa el 2020 van ser prohibides en la celebració de les festes populars.

Centenars de persones no s’han volgut perdre aquest espectacle que ha incidit en la crítica a la gestió ambiental del Consell, als especuladors immobiliaris o als efectes negatius del turisme, entre altres. Bujot del Casino 17 de Gener sobre el 'cas Milà' | Josep Bagur Gomila El Casino 17 de Gener ha criticat la polèmica gestió del Consorci de Residus i Energia de Menorca, del Consell insular, en el funcionament de la planta de Milà, arran de l’aparició de restes animals sense haver estat incinerades entre els residus. «Si tens ossos per tirar, no els dugueu a Milà, que allà vos faran pagar, i quedaran sense cremar, aquí ho feim de franc, queda cremat a l’instant». Calós, contra la degradació turística de Menorca | Josep Bagur Gomila Calós ha centrat la seva crítica en la degradació del paisatge de l’Illa a causa de l’activitat turística, que ha personificat en una turista amb roba estiuenca, xoquins i calcetins. «Que polida era Menorca i mira com l’esteim deixant», lluïa el missatge del bujot no amb una certa nostàlgia d’una Menorca que va desapareixent a poc a poc. Al Cercle Artístic s'ha criticat l'especulació immobiliària | Josep Bagur Gomila El Cercle Artístic s’ha decantat per l’especulació immobiliària i la venda de grans propietats a uns preus als que no arriba la majoria de ciutadans de l’Illa. La imatge d’un especulador vestit de negre i amb corbata, ha estat objecte de la crítica de l’entitat. «Qui em compra més cases, polides i cares, xalets amb piscina, grans llocs i palaus. Hala, triau i remanau», es podia llegir juntament amb el bujot, que duia un maletí ple a vessar de bitllets. Al Club Nàutic s'ha al·ludit al centenari de l'entitat | Josep Bagur Gomila El Club Nàutic ha fet al·lusió als seus cent primers anys de vida que, amb la destrucció del bujot, ha volgut iniciar un nou camí enfilant amb optimisme el segon centenari d’aquesta entitat. Al bar s'Oficina s'ha rallat de les barques 'aparcades' a les terrasses dels pisos | Josep Bagur Gomila El Bar s’Oficina ha incidit en la insòlita opció d’un vesí des Castell de col·locar fa uns mesos una embarcació en el terrat de ca seva en un bloc de pisos del poble, una imatge que en poques hores es va convertir en viral i va ser recollida per diferents mitjans a nivell estatal. «On posarem els cotxes aquest any? Dalt un terrat?» es demanava aquest establiment que participa en aquest tradicional costum del Diumenge de Pasqua.