Els millors bens de raça menorquina han participat, aquest cap de setmana, en el Concurs Morfològic d’Ovella Autòctona 2023. Ha estat al Recinte Firal des Mercadal, en unes jornades que han inclòs la segona edició del Concurs de Pastoreig Open Menorca i, també, el II Concurs de Formatjades de Be 100 % Menorca.

L’Associació de l’Ovella Autòctona de Menorca tornava als antics quarters des Mercadal, on una dotzena de llocs van reunir una setantena de bens, els quals van participar en el concurs morfològic, que compta amb cinc categories. Els guanyadors van ser exemplars de Torralba Vell (millor ovella adulta), Torralbet (millor anyella jove i millor mardà adult), Torretrencadeta (ovella en lactació) i Llumena d’en Sebastià (millor mardà jove).

Francesc Truyol, president en funcions de l’associació, valorava com a bona la participació obtinguda entre els criadors d’una espècie que va en augment. El ramat a l’Illa «creix una mica, perquè els pagesos s’adonen de les virtuts de la raça».

Border Collie

Un altre dels atractius de la fira ha estat el concurs de pastoreig, que organitzava l’Associació Border Collie Menorca. En aquest cas, l’Open Menorca 2023 ha constat de dues proves, dissabte capvespre, i ahir dematí.

Una setentena de bens van ser presents as Mercadal | Gemma Andreu

En aquest cas, el certamen ha comptat amb participació de criadors de Mallorca. De fet, dels pastors participants, només tres eren de Menorca.

El guanyador de l’Open Menorca ha estat na Pat, d’en Jaume Coll, cussa que s’ha imposat en les dues proves. L’han acompanyat en el podi n’Ària, d’en Toni Bosch, i en Mango, d’en Toni Ochogavia, en el concurs de dissabte, mentre que en el d’ahir, van repetir com a segon en Toni Bosch i n’Ària, i el tercer lloc va ser per n’Andreu Ginard. Així mateix, Francesc Arnaiz va obtenir el premi a millor ca de pastor debutant, amb n’Adi.

En total, en la primera prova hi van prendre part nou pastors i deu cans i, en la segona, deu criadors i dotze animals, tots ells de Border Collie, raça que demostrà novament les seves aptituds a l’hora de menar els ramats i que va valorar Amanda Moliner, jutgessa de les proves.

Aquest cap de setmana dedicat a la raça d’ovella menorquina es va tancar amb la celebració del concurs de formatjades, de la mà de Cómete Menorca. Es van presentar deu participants i el jurat va destacar les elaboracions de Coloma Marquès, com a millor formatjada tradicional, per la perfecció en l’elaboració i el bon sabor. Per altra banda, Deborah Montserrat va guanyar el premi a la innovació amb la seva «Formatjada de primavera», igualment molt saborosa, però que presentava novetats com la carn macerada amb suc de taronja, un glacejat dolç exterior i la decoració floral exterior.