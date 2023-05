Les persones de més de 80 anys d’Alaior van viure dilluns matí una saborosa sorpresa. L’Associació de Pares i Mares del Col·legi La Salle d’Alaior, juntament amb la comissió organitzadora -formada per antics alumnes del centre- van fer possible una nova edició de l’Homenatge a la Vellesa. Era ja la vint-i-sisena. Així és com uns trenta voluntaris van recórrer el poble per lliurar, casa per casa, devers 450 berenars a persones que tenen 80 o més anys. En concret, van poder assaborir una tassa de xocolata amb ensaïmada, perquè puguin recordar amb gran sabor de boca un dia tan assenyalat com aquest.

Molts dels homenatjats van preparar la taula amb les millors estovalles i tasses i es van vestir ben engalanats per a l’ocasió. Quan se’ls va tocar a la porta, van rebre els repartidors amb cares de gran il·lusió i, alguns emocionats, van agrair ben sincerament aquest detall. Fou la millor recompensa. La portaveu del grup Isabel Garriga va ser l’encarregada d’elaborar la xocolata, devers 100 litres, que van fer gust de glòria. Es van elaborar cent litres de xocolati Aquest esdeveniment, que es celebra cada dos anys, vol mostrar l’estima i l’agraïment de la societat als majors del poble, perquè ells, «amb el seu esforç, saviesa i experiència ens han fet el que som», assenyala l’organització. Es va aprofitar l’esdeveniment per felicitar quatre centenaris. Tres d’ells ja els tenen complits mentre que una quarta entrarà en aquest grup d’or d’aquí a una vintena de dies. Són Catalina Florit Franceresco, Bartolomé Arnau Melià, Eulàlia Ameller Sánchez i Maria Fiol Riudavets. Cal recordar que és la segona ocasió que el berenar arriba a casa. Fou la fòrmula que la comissió organitzadora va idear amb gran enginy l’any 2021 quan la pandèmia no va permetre una trobada multitudinària, com havia estat els darrers anys. Aquell exercici es celebrava la 25ena edició i, per tant, la cita no podia cancel·lar-se. A més, el berenar de germanor a la sala polivalent del centre educatiu sempre ha estat un acte esperat per aquests majors del poble. Perquè hi ha retrobaments, records i grans emocions. I aquesta flama s’havia de mantenir. És la segona vegada que el berenar es lliura casa per casa. A Alaior, la població d’aquesta franja d’edat va creixent. Com a curiositat, als inicis, l’Homenatge a la Vellesa es celebrava al passadís del col·legi. L’espai era, llavors, més que suficient. Avui dia, ja es conviden 450 persones de 80 o més anys. I d’aquestes, curiosament n’hi ha prop de 100 que en tenen més de 90. L’experiència i la saviesa a Alaior està assegurada.