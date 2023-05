Coincidint amb el dimarts 2 de maig, dia mundial contra el bullying, la comissió de convivència de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella ha desenvolupat diverses activitats amb els grups de primer d’ESO sota el títol «Rompem el silenci», posant el focus en l’alumnat observador, el que fa de públic davant una situació d’assetjament escolar.

Per tal de conscienciar l’alumnat sobre aquest tema els estudiants de primer -12 i 13 anys- van participar durant dues hores de les activitats anomenades «Desactiva l’assetjament», «Com actues tu davant un cas?», «La importància de les paraules», «Posiciona’t davant l’assetjament!» i «L’assetjament no és un joc» amb continguts per a conèixer millor aquesta realitat, les conseqüències que té i, sobretot, el paper que tothom té en una possible situació d’assetjament, propiciant la reflexió sobre com rompre la cadena de l’assetjament o bullying.

Vicenta Estada, coordinadora de la comissió de convivència de l’institut Maria Àngels Cardona explica que «a segon, tercer i quart d’ESO es fan tutories sobre l’assetjament però als de primer se’ls dedica més temps» i enguany s’ha organitzat per primera vegada la jornada coincidint amb el dia mundial dedicat a aquest problema, que succeeix «a tots els centres, a primària i a secundària» apunta Estada.

Per a preparar els tallers i reflexions la clau ha estat «els observadors, el públic, l’espectador podem dir, el que mira una situació d’aquestes perquè poden fer molta cosa, no girar el cap, ni creuar-se de braços» diu Estada.

A les Balears el nombre de casos d’assetjament està per sobre de la mitjana estatal i al curs 2021-22 la Conselleria d’Educació va obrir 292 protocols d’assetjament dels quals 106 -el 36 per cent- es van confirmar com a tals. Estada explica que «davant qualsevol sospita activam el protocol de la Conselleria; perquè avisa un familiar o un professor ha vist cosa i també si un alumne ha vist cosa, que és on volem arribar». A part es fa «molta prevenció, resolem conflictes xerrant, es fa mediació» afegeix.

Frases i fotos per recordar

L’alumnat va tenir l’oportunitat d’aclarir conceptes, reflexionar sobre situacions que es donen en centres escolars, pronunciar-se al voltant dels mites de l’assetjament, prendre consciència de la importància de les paraules i del bon tracte entre els companys.

Per acabar, es van recollir en lemes les idees sobre com ajudar en situacions de maltractament i es van realitzar cartells i fotografies de grups per recordar les conclusions que havien treballat en el transcurs de la jornada «Rompem el silenci» que va suposar una bona reflexió sobre l’assetjament segons la comissió de convivència de l’institut.