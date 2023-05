Quatre alumnes de segon de Batxillerat de l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior van viatjar dijous passat a Madrid per representar Balears, juntament amb un grup de l’institut de Sineu, a la final nacional del 2023 del concurs Young Business Talents.

Aquest viatge va ser possible gràcies als patrocinadors que han finançat el trasllat, allotjament i part de la manutenció, Fundació Rubió, APalliser i Cooperativa San Crispín, que van decidir que els quatre alumnes guanyadors d’un lloc a la final (Manel Ameller, Jorge León, Miquel Mascaró i Jaume Morlà) mereixien un premi a la feina ben feta i a l’esforç.

Young Business Talents és un programa gratuït que permet adquirir coneixements empresarials utilitzant un simulador empresarial. Els equips, setmana darrere setmana, introdueixen les seves decisions, i és el simulador qui determina la quantitat de productes que cada grup pot vendre en el mercat depenent del preu de venda, quantitat de venedors, marge pagat a majoristes i detallistes, elecció de la campanya publicitaria i pressupost dedicat a publicitat entre altres.

La fase final es va celebrar a la NAVE amb els cent millors equips de tota Espanya dels 1.500 grups que han participat, setmana darrere setmana, des del mes de novembre. El grup va aprofitar el desplaçament per visitar diferents llocs com el Banc d’Espanya i van poder assistir com a públic a la sessió parlamentària en el Congrés dels Diputats. El divendres, es va dedicar íntegrament al concurs, els va sorprendre el gran muntatge i organització, ja que no hi faltava detall: acreditacions, cartells identificatius per als participants, fotomatón, foto de l’equip, diplomes per a tots els finalistes i premis. Va ser una gran experiència que repetirien sens dubte.