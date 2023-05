La celebració el dia 13 de maig del Dia de l’Infant Hospitalitzat va sorgir a proposta de la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer, i la celebren la majoria dels hospitals. Es va escollir el 13 de maig perquè va ser aquest dia, l’any 1986, quan el Parlament Europeu va emetre la resolució de la Carta Europea dels Drets de l’Infant Hospitalitzat. Aquest dijous, igual que la resta d’hospitals de Balears, ho va celebrar l'hospital Mateu Orfila, on es van recordar, amb la lectura d’una adaptació de la carta, alguns d’aquests drets, que posen èmfasi en les diferències entre l’ingrés d’un fillet i el d’una persona adulta. Ho és la necessitat que té el nen de rebre informació adaptada a la seva edat sobre la malaltia i el tractament, d’una manera que la pugui comprendre fàcilment. També és un dret ser tractat per personal qualificat que conegui les necessitats físiques i emocionals particulars de l’infant, i que, en conseqüència, ho faci amb tacte, comprensió i respecte a la seva intimitat.

En primera persona va llegir els drets de l’infant hospitalitzat Eric Santacasilda Lozano, pacient afectat de diabetis, d’11 anys | Gemma Andreu

En primera persona va recordar-ho tot açò en la lectura al pati de pacients de l’hospital Mateu Orfila ahir migdia el fillet, afectat de diabetis, Eric Santacasilda Lozano, d’onze anys. Com la necessitat d’estar acompanyat pels seus familiars durant els processos hospitalaris. O el dret a poder continuar estudiant durant l’estada, a més de disposar de sales equipades amb entreteniments, llibres i audiovisuals adaptats a cada edat.

Els fillets i menors de 18 anys han d’ingressar a l’hospital només quan no poden rebre les cures necessàries en l’àmbit ambulatori; en estades que han de ser el més breus possible. I és igualment important, sempre que pugui ser, evitar l’hospitalització junt amb persones adultes.

Representants del Comitè d’Humanització de l’hospital Mateu Orfila, de l’equip mèdic i d’infermeria de la Unitat d’Hospitalització de Pediatria van prendre part en aquest acte, com també dos pallassos de Sonrisa Médica, amb el nom artístic de Conductor Insulino i Doctora Vitamina. Professionals en aquesta tasca de fer més fàcil els ingressos hospitalaris, amb més de 30 anys d’experiència a Balears. Que facin riure a un fillet malalt no té preu, però, a més, està comprovat que és terapèutic a tots nivells. El dolor físic, van dir aquests pallassos, «nosaltres no el podem curar, però sí podem intervenir en el dolor emocional». Els pallassos de Sonrisa Médica col·laboren també amb els sanitaris quan hi ha proves doloroses, dures o feixugues.

El pediatre Pablo Riberi, per la seva part, va recordar que l’increment de la supervivència i la millora en els tractaments ha significat un augment d’hospitalitzacions de pacients de malalties que han esdevingut cròniques. I que requereixen atencions integrals, en els aspectes mèdics i en les necessitats psicològiques i socials. Aquests són grans reptes per a la pediatria hospitalària, que impliquen incorporar l’atenció centrada en el pacient i la seva família, recordà. De gener a abril d’aquest 2023, l’Hospital Mateu Orfila ha tingut 148 ingressos a pediatria, de nens fins a 14 anys. El total l’any passat va ser de 517 ingressos.

Carlos Vaquero, infermer pediàtric, va explicar, després, el paper que tenen aquests professionals garantint l’atenció de qualitat, amb habilitats que tenen a veure amb la bona comunicació, on l’empatia és clau per detectar necessitats no expressades verbalment pels pacients menors. La infermera, també pediàtrica, Anna Sanchis, del Comitè d’Humanització, va explicar algunes de les accions dutes a terme en aquest hospital, com el concurs de dibuixos entre els fillets sobre animals inventats, que pengen a les parets de la planta de Pediatria i Unitat d’Hospitalització Pediàtrica, destacant també la decoració amable i la sala de jocs destinada als fillets.

La Federació Espanyola de Famílies amb fillets amb càncer, a la qual pertany Aspanob a Menorca, llença aquest divendres amb motiu d’aquest dia de la Infància Hospitalitzada una campanya recordant el dret del menor a ser hospitalitzat junt amb altres fillets i a espais diferenciats dels adults, i amb un lema enguany que reivindica la força dels petons, «que ho curen (gairebé) tot».