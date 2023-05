Ciutadella ja té el seu cartell oficial per anunciar les festes de Sant Joan d’enguany. Paula Catalán Galán ha resultat la guanyadora del Concurs d’Imatge, que aquest 2023 arriba a la seva trenta-vuitena edició.

La imatge guanyadora, titulada ‘Guarniments’, és un detall d’un cavall de Sant Joan, negre de raça menorquina, on pràcticament només es veu el pitral amb la inscripció i la creu de Sant Joan.

Imatge del cartell de Sant Joan, obra de Paula Catalán Galán

L’obra guanyadora ha estat escollida pel jurat, que es va reunir la nit del passat dimecres, d’entre les 46 obres que s’han presentat al concurs convocat per l’Ajuntament de Ciutadella.

El jurat del premi ha estat compost per l’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila; la regidora de Festes i el de Cultura, Gràcia Mercadal i Andreu Cardona Mir; així com els regidors de l’oposició Joan Benejam (PP) i Eudimio Carrasco (Cs); a més del caixer senyor del present bienni Borja Saura; el tècnic municipal de l’àrea de Festes i Cultura, Josep Marquès; la representant del Centre Municipal d’Art, Anna Llorens Bagur; el dissenyador gràfic Albert Bosch; i el pintor i escriptor Pau Faner Coll.

De les 46 obres presentades el jurat en seleccionà com a finalistes cinc imatges i posteriorment cada membre els hi va atorgar una nota d’1 a 5 punts a cada cartell. El resultat final fou 25 punts per la imatge titulada ‘Ordenant es records’; 27 per ‘Mirada d’admiració’; 31 punts per ‘Ciutadella bona terra’; 32 per ‘Es ritme de Sant Joan’ i 35 punts per l’obra guanyadora ‘Guarniments’.