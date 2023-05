L’estudi basat en la pol·linització a Menorca del biòleg mallorquí Pau Enric Serra Marín, investigador del Mediterranean Institute for Advanced Studies (CSIC-UIB), ha quedat segon en el Golden Bee Award 2023, Premi de l’Abella d’Or. El certamen, que ha arribat a la seva tercera edició, està organitzat per la República d’Eslovènia, i per primera vegada, en col·laboració amb les Regions Europees de Gastronomia, que aquest país va representar el 2021, i un dels centres neuràlgics de l’apicultura.

La cerimònia es va fer dimecres passat al Palau Presidencial de la capital, Ljubljana, amb l’assistència d’autoritats eslovenes i de l’impulsor de Menorca Regió Europea de Gastronomia, Jaume Gomila Saura.

El biòleg mallorquí Pau Enric Serra | J.G.

El treball premiat de Pau Enric Serra du el títol «Intel·ligència Artificial aplicada a l’estudi de les xarxes de pol·linització de Menorca i divulgació de la seva importància», on proposa l’ús de la tecnologia més avançada en la gestió del patrimoni natural. Està acompanyat del curtmetratge «Bee or not to be», una atractiva i alhora divulgadora peça audiovisual sobre la preservació dels insectes pol·linitzadors, projectat ja a Menorca amb una gran acollida.

El reconeixement del premi, segons ha manifestat el biòleg, li ha de permetre continuar la tasca de divulgació del missatge que les poblacions de pol·linitzadors es troben en un declivi mundial. Que es veu agreujat pels canvis de composició del sòl, la urbanització, l’agricultura intensiva, els pesticides, les espècies invasores o el canvi climàtic, afegeix. I convida que tothom planti flors nadiues d’aquí, que són el recurs d’alimentació dels pol·linitzadors. Les abelles, en concret, «són els pol·linitzadors més eficients»; per la qual cosa aconsella practicar una apicultura ecològica que respecti el medi ambient. En aquest sentit, Serra afegeix que necessitem tota la biodiversitat d’abelles, i no només de l’abella de la mel, sinó de les espècies que es troben en els sistemes naturals: les papallones, els escarabats i altres pol·linitzadors, com poden ser, a les Illes Balears, les nostres sargantanes. Sent Menorca, segons el bioleg, l’illa més preservada, considera que aquí és on les condicions de biodiversitat són les més favorables.

Jaume Gomila, amb la presidenta d’Eslovènia, Natasa Pirc

El Golden Bee Award fomenta la innovació i l’excel·lència de persones o entitats que hagin realitzat una contribució especialment rellevant per la protecció de les abelles i els altres pol·linitzadors. Un compromís compartit plenament, segons explica Jaume Gomila, per les Regions Europees de Gastronomia, de l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que persegueix la sensibilització comunitària cap a l’alimentació conscient.

Cal recordar que Menorca va tenir el seu mandat el 2022, en pro de la sobirania alimentària i del reconeixement de l’Illa com a destinació gastronòmica.

L’impulsor, Jaume Gomila, també destaca el paper del Golden Bee Award com exemple inspirador arreu del món per la biodiversitat, amb el paper destacat que tenen amb tot açò les ja designades Regions Europees de Gastronomia. Per tant, no seria del tot casual que entre els premiats també figurin regions com Sèrbia o Grècia, territoris protectors pel que fa a la funció de les abelles.

Els menorquins implicats en aquest àmbit culminen el programa de celebració del Dia Internacional de les Abelles, el passat 20 de maig, amb una impactant instal·lació de l’artista visual Cata Olaya, que encara es pot veure al carrer Nou de Maó, damunt la balconada del Nou Bar.