Al Casino 17 de Gener ja ho tenen tot a punt per a l’estrena de «Foc i Fum» 2023. Així es va poder comprovar amb el tast que l’equip artístic i tècnic va oferir, aquest dissabte, a uns 180 usuaris dels centres assistencials de Ciutadella. Ara ja només hi queda l’assaig general d’aquest dimecres, abans d’encarar l’estrena de divendres vespre.

«Ja ho tenim tot a punt», explica el director del muntatge, José Manuel Jiménez, un home de teatre que va tenir la seva primera experiència amb l’obra de Joan Benejam «fa quaranta-dos anys, quan vaig fer de guàrdia civil».

Ara, com a director, assegura que es manté «fidel» al text original, «no he canviat ni una coma», per no desvirtuar les lletres que deixà escrites l’autor de la sarsuela costumista. «A més, a Ciutadella tothom sap els diàlegs, no m’atrevesc a fer canvis». Per açò, «només he volgut fer les meves pinzellades en la part escènica, en diferents decorats, com «la casa de l’amo en Joan o a l’hort des Pla», avança, sense voler desvetllar cap secret.

Els més grans, els primers en veure 'Foc i fum' | Gemma Andreu

«L’obra perfecta»

«’Foc i Fum’ és l’obra perfecta com a preludi de Sant Joan», afirma Jiménez, qui compta amb un elenc experimentat d’actors, amb Xavier Florit com a Bartomeu, Maria Àngels Bagur fa de Francisca, Tòfol Riudavets és l’amo en Joan, Guiem Bosch i Ricardo Bosch s’alternaran en el paper de Rafel, Maite Colom dona vida a na Maria, en Toni Joan es fica de nou en la pell de l’apreciat Carrelet i, entre altres, el jove Jesús Caballero fa de Perico.

Tot l’equip forma «una gran família», la qual espera el contacte amb el públic i moments entranyables com «l’entrada de la comitiva del Diumenge des Be, és el moment més emotiu» i esperen que hi pugui haver qualque «sorpresa».

Jiménez diu que pren gust dirigint el grup, també a l’hora de posar «vint-i-cinc persones a l’escenari» o quan «surten deu fillets, i no cinc com és habitual», en una escena que «és molt especial per als seus pares, per tenir un fill a ‘Foc i Fum’».

L’apartat artístic es completa amb la part musical, que dirigeix Joan Caules. En aquesta ocasió compta amb una orquestra formada per una quinzena de músics, que seran els encarregats d’interpretar les partitures escrites per mestre Francesc Rosselló, un any més tard que Benejam escrivís l’obra costumista.