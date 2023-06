Medina Oscar és l’autor de la idea i el disseny de la camiseta de ses festes que es distribuirà enguany, a partir del dilluns 12 de juny, gràcies a l’acord entre Estrella Damm i «Es Diari».

El lema escollit per a la camiseta 2023 és ‘Des des primer toc fins as darrer glop’, que es refereix al primer toc des fabioler amb el que comença la festa que protagonitzen els cavalls, caixers i cavallers a Menorca. I el darrer glop d’aquesta celebració lúdica, amb expressió i identitat pròpia a cada població de l’Illa.

Amb estudi-taller a Barcelona, on treballa, Medina Oscar es defineix a sí mateix com a «expressionista visual». Combina grafismes, il.lustracions i pintures per a generar atmosferes amb contingut sensible i emotiu. Ha executat projectes personals i per encàrrec del FC Barcelona, Forbes, La Caixa, BMW i Editorial Planeta, entre d’altres.

Medina Oscar, que es defineix com a ‘expressionista visual’, pensa nous dissenys, il.lustraciones i creacions plàstiques al seu taller-estudi de Barcelona

Pel que fa a la seva vinculació amb Menorca, explica que «tot allò que vaig materialitzant és a partir de sensacions i emocions percebudes». I afirma que «la meva obra és com un catalitzador o embut de tot allò que forma part del meu dia a dia i que alimenta la meva ànima. Records, imatges, sons i olors que creen un univers sensorial. Menorca és el model imaginari d’illa que s’ha construit en el meu record des de la primera vegada que la vaig visitar; un lloc a on escapar on sembla que el temps s’ha aturat quan arribes a aquesta terra. Tot allò que pint sempre trobarà a faltar alguna cosa, però amb un vernís de dolçor i íntima i ferma gratitud».

Contingut rellevant

Medina Oscar descriu la il·lustració per a la la camiseta Damm d’enguany: «Pretén mostrar que el contingut rellevant és en allò que la rutina transforma en accessori i, fins i tot, anecdòtic».

«Espais senzills, entorns comuns, el pur interès per un marc. Una escena idíl·lica i potser nostàlgica per fer-te partícep d’un lloc de festa: a una banda de la taula els de sempre, i a l’altra, les cares noves d’aquesta trobada», exposa el dissenyador.

25 xapes

Les camisetes es podran recollir a partir del dilluns 12 de juny a les oficines d’«Es Diari» a Maó i Ciutadella. Caldrà entregar 25 xapes d’Estrella Damm.