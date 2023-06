Aquest cap de setmana, l’associació Wanawake Mujer, amb la col·laboració de Cómete Menorca, organitza un esdeveniment gastronòmic i solidari a l’Illa, per a la lluita contra la mutilació genital femenina, el matrimoni forçós de filletes i la tracta amb finalitat d’explotació a Àfrica i Espanya.

Diferents cuiners de restaurants i agroturismes, pastissers i coctelers de Menorca, amb 25 establiments adherits, hi participen, preparant propostes de plats i postres a partir de les flors comestibles distribuïdes per Micromenorca. I amb la venda de les creacions florals i artesanals maua (així és com es diuen les flors en suahili), fetes a Kenya en mans de dones que lluiten per recuperar els seus drets. De fet, l’esdeveniment porta el nom «¡Échate flores Maua!».

Sión Bosch, de Cómete Menorca, i Cristina Borbolla, de Wanawake.

Una de les cites serà la demostració gastronòmica a la Plaça des Mercat a Ciutadella, diumenge, de 10 a 13 hores. Durant aquesta demostració de plats amb flors també es vendran els objectes tipus fermalls de maua. Que igualment es podran comprar als restaurants i establiments participants, precisament, per recaptat fons contra aquestes formes d’injustícia que afecten a milions de dones i filletes, víctimes de violència sexual, física i psicològica.

A les xarxes hi ha deu perfils d’Instagram i blogs gastronòmics vinculats a Menorca on durant tota la setmana i el cap de setmana especialment estaran dedicats, amb flors als plats i mostrant l’artesania floral Maua, a aquest esdeveniment: Healthyforkful; Lottisnutricion; Ana en la cocina; mi_mundo_cocinando; Barbarallucsalas; Simfonia al meu rebost; Anamarqueshidalgo; Juangarg; sa_farola i biel_cardona_c.

Dones mutilades o mutiladores han fet les ‘maua’.

Wanawake Dona és una associació espanyola sense ànim de lucre creada en 2017, que té com a objectiu promoure la igualtat de gènere i lluitar contra totes les formes de violència exercida cap a les dones i les nenes. El seu treball, tant a nivell nacional com internacional, se centra a empoderar a les dones i a les nenes a través d’alternatives productives i de l’accés a l’educació.

L’associació compta a Menorca amb Cristina Borbolla, qui explica que la trobada gastronòmica floral és el primer esdeveniment que organitzen a l’Illa i que tenien al cap des de fa un any i mig sempre de la mà de Cómete Menorca. La bona acceptació que ha tingut l’ha sorprès molt gratament. Fa uns anys, Borbolla es va desplaçar a Kenya per combatre la mutilació genital femenina entre la població massai. Explica que aquestes accions consisteixen en formacions a les poblacions africanes, perquè coneguin els riscos i les conseqüències que té aquesta pràctica, així com obtenir el seu compromís d’abandonar-les.

La mutilació pot derivar en molts problemes de salut, dolor en les relacions sexuals i impossibilitat de tenir fills, amb la qual cosa la filleta és repudiada. «És molt perillosa, a alguns països està prohibida, però se segueix fent», comenta, «ho fan perquè consideren que és una cosa bona per a ells, per a conseguir bons matrimonis per a les seves filles».

Les flors maua que s’oferiran diumenge han estat realitzades per dones mutilades o que abans eren mutiladores. Es consideren un emblema, un símbol de la superació per part d’aquestes dones. «Elles aporten per tenir a canvi recursos per tirar endavant». Un 30 per cent del recaptat va a elles directament i un 60 per cent als projectes de Wanawake.

El col·lectiu treballa amb dones que viuen a Espanya i són mutilades quan van de vacances al seu país d’origen, així com també amb joves que han fugit de les seves famílies per evitar la mutilació. «Les reconciliacions familiars són molt gratificants, és molt polit quan ho aconsegueixes», cosa que no sempre passa, ja que depèn del grau de tolerància de la família. Es fa un seguiment de les filletes, se’ls facilita formació i se’ls procura un futur, «volen estudiar, tirar endavant, i la mutilació suposa obligar-les a un matrimoni moltes vegades amb homes majors». La mutilació és genital i de tota una vida per a les joves.