Des de primera hora del matí d’aquest dilluns les dependències de «Es Diari» de Ciutadella han estat un anar i venir de gent. Molts vesins no es volien quedar sense la ja clàssica camiseta de les festes de Sant Joan, que es distribueixen aquests dies gràcies a la col·laboració amb Estrella Damm, amb l’original disseny de Medina Oscar.

A primera hora del matí s'han generat llargues cues. | Josep Bagur

Durant el matí s’han despatxat més de 500 camisetes i encara en queden per repartir, malgrat que sembla que tenen els dies comptats. Si li interessa tenir la seva camiseta l’únic requisit és portar 25 xapes d’Estrella Damm. Hi ha models per home i dona, de les talles M, L i XL.

Molts de lectors també han aprofitat per endur-se'n el cartell. | Josep Bagur

A més de les camisetes, aquest dilluns també es distribueix amb el diari el pòster de les festes de Sant Joan. Han estat molts els ciutadellencs que han passat per la redacció i s’han emportat la camiseta i el cartell de Sant Joan.