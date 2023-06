Tot va sorgir amb un cartell creat al carnaval passat, on els autors, els usuaris de la Comunitat Terapèutica de Sant Miquel de Ciutadella, a partir de les seves disfresses i fent broma amb la lletra ‘x’, escrivien: «Xom Xant Miquel, quin xou, xalam!». A partir d’aquí, van veure l’èxit que tenien les seves pancartes instal·lades a la part de l’edifici del centre que dona al carrer, que feien riure. I es van dedicar, des de l’aula de treballs manuals, a fer-ne amb frases de psicologia positiva.

«Creu en tu i tot serà possible»; «Amb un somriure, tot es veu diferent», o aquesta: «Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas». Missatges treballats i escrits pels usuaris d’aquest centre de salut mental, 17 persones d’entre 18 i 65 anys, que s’apliquen a ells mateixos, i amb els quals es comuniquen també amb la comunitat de la qual formen part.

No hi ha persona en cotxe o vianant que passi per la Ronda Sud de Ciutadella, on s’emplaça el centre, una via carregada a l’estiu de gent en direcció a les platges verges del terme municipal, a qui el missatge no li impacti. I no sempre són els mateixos els escrits, donat que els van treballant i variant cada dues o tres setmanes. «Aquesta és realment una manera de fer coses per als altres», explica Cristina Martínez, terapeuta ocupacional del centre, i afegeix que els usuaris s’han anat engrescant en aquesta tasca en funció de la resposta que han tingut i tenen de la gent. I sorpresos, mai millor dit, especialment, per l’espai que els hi va dedicar ja «Es Diari» a la seva secció «Sorprende y no sorprende», on se’n feia ressò.

Textos il·lustrats molt útils, amb els quals s’obren a la societat i que van, sense que aquesta fos la intenció, de forma directa, en contra de l’estigma que recau en les persones que pateixen una malaltia o trastorn mental.