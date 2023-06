Fa poc més de deu anys que na Maria Antònia Torrent va agafar l’emblemàtica Merceria Casasnovas de Ciutadella. I no passa un any sense que aquesta ciutadellenca i apassionada del món del cavall i de les festes de Sant Joan no munti alguna activitat relacionada amb aquestes dates santjoaneres. Enguany, Torrent ha proposat a un nodrit grup de dones un Taller de Buldrafes, Flors i Estels; i un altre de Ronyoneres.