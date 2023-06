Can Morel no acogerá este domingo el Primer Toc del Dia des Be. Un informe técnico municipal negativo fechado el 12 de junio, que no garantiza la seguridad de la estructura del inmueble, ha obligado al caixer senyor, Borja Saura, a buscar una alternativa para celebrar los actos protocolarios de Sant Joan. La primera opción es la casa de la familia Vivó Truyols, en la Plaça de ses Palmeres, aunque ayer no se descartaban otras opciones. La decisión definitiva debe comunicarse hoy mismo.

En la medianoche del miércoles y tras reunirse con funcionarios municipales y responsables de la Policía Local, la alcaldesa, Joana Gomila citó para la mañana de ayer a los portavoces de todos los grupos municipales, además del caixer senyor, para buscar una solución de emergencia. El encuentro se prolongó unas cuatro horas, y aunque Saura intentó mantener Can Morel como sede, al final se pactó buscar otra ubicación. El caixer noble intentó otra vía, planteando la redacción de otro informe que ofreciera garantías, pero ante la negativa del arquitecto municipal de aceptar cambios a su documento, Saura inició la búsqueda de una casa alternativa. Joana Gomila descarta autorizar la celebración de los actos protocolarios en Can Morel, a sabiendas de que existe un informe que no da garantías de seguridad. Este documento se emitió tras los desprendimientos producidos en la propiedad de Laurent Morel-Ruymen, quien la cede la antigua casa de Can Simó a Borja Saura como casat noble. Entonces, el empresario francés ya expuso en «Es Diari» que los daños ocasionados tras las últimas lluvias de mayo, afectaron a la segunda planta del edificio, y que ya habían sido aseguradas las estructuras. Mientras, en el primer piso, donde debían celebrarse los actos de Sant Joan, aseguró que no corrían peligro. Esta opinión no coincide con la de los técnicos, lo que ha llevado al equipo de gobierno a buscar una solución de urgencia, a escasas 48 horas del inicio de la fiesta. Sobre esta cuestión, ningún miembro del equipo de gobierno quiso ayer hacer ninguna valoración. Sí lo hicieron en cambio, desde el PP. Juana Mari Pons acusó al gobierno municipal de ser pasivos en una cuestión relevante para los ciutadellencs y para Sant Joan. «Desde principios de junio tienen conocimiento de que se hundió un pedazo del altillo y no han puesto soluciones» y «nos llaman el día 15, a dos días de la investidura y del Dia des Be para decir al caixer senyor que tiene que cambiar de casa». Por otro lado, Pons lamentó que Urbanismo lleve «desde 2018 para conceder la licencia de obras» para albergar un hotel en Can Morel, que se suma a otro permiso requerido este febrero para restaurar el techo.