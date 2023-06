Este jueves por la mañana, entre las 8 y las 11 horas, una tintorera macho adulto de unos 2,5 metros de longitud sorprendía a quienes trabajaban o paseaban por el puerto interior de Ciutadella. Con este son ya tres los tiburones de esta especie, tiburón azul o tintorera (Prionace glauca), que se han visto desde mayo en Menorca. El primero en la playa de Son Bou, que se cerró unas horas por seguridad hasta que el animal desapareció de nuevo en el mar, y el segundo en Trebalúger, donde dos mujeres ayudaron a su retorno a mar abierto.

Especie en declive

Según Marc Aquino, licenciado en Ciencias del Mar, gran conocedor de los tiburones en diversos mares del mundo y jefe de proyecto de SharkMed, asociación por la recuperación de tiburones en el Mediterráneo occidental, la tintorera se alimenta de sardinas, caballas, calamares... Por otro lado, alguno de sus depredadores naturales como el tiburón blanco, ha desaparecido en el Mediterráneo.

Según la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) y como explica Aquino la tintorera se encuentra «críticamente amenazada» que es un escalón más cerca de la extinción que «en peligro» y solo un paso antes de «extinguida en el medio natural». En el Mediterráneo es una especie común y antes «se capturaban algunas tintoreras de manera incidental, sobre todo de palangreros que buscaban pez espada y atún, pero poco a poco se empezó a dirigir la pesca porque también se comercializa». Y aunque no se pretenda pescarlas «es complicado con artes de pesca que no son selectivas, pero se está intentando con anzuelos de aleaciones magnéticas que no gustan a los tiburones, aunque su eficiencia no dura muchas horas o días».