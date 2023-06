Aquest dissabte capvespre s'ha desvetllat el gran secret de les festes de Sant Joan, la identitat de les vuit carotes que ha pintat Berto Mayans Hernández, un arquitecte tècnic ciutadellenc, de 39 anys, per encàrrec del caixer senyor Borja Saura.

Berto Mayans va preparar uns 40 esbossos de carotes, d’entre les quals el caixer senyor va elegir les vuit oficials. Ha complert el seu gran somni de pintar les carotes de les festes de Sant Joan. Les va començar a pintar a finals de 2022, tot i que el projecte es remunta a abans de la pandèmia de la covid-19 quan va rebre l’encàrrec del caixer senyor.

Les carotes d’enguany es caracteritzen per ser acolorides i de temàtica variada en què el fil conductor ha estat Sant Joan i Ciutadella, encara que amb una clau còmica que, segons l’autor, el caracteriza. Hi ha alguna carota en què apareixen ciutadellencs ben prou coneguts, amb també algunes referències històriques, altres d’inventiva pròpia del pintor. Ben segur, que haurà aconseguit despertar més d’un somriure d’entre la gent que les ha vistes i les veurà durant aquests dies, encetar una conversa, transmetre un sentiment i evocar un record.

Les carotes s’han pintat sobre llenya de pi vermell de Suècia, popularment conegut com a pi de Flandes, havent elegit els trossos amb menys grops per aconseguir una major uniformitat. Les fustes s’han fabricat seguint les indicacions del caixer senyor.

Llarga espera

L’autor explicava aquest dissabte que estava «molt satisfet, ja tenia ganes perquè l’espera ha estat llarga», després de la qual ara vol que «la gent les vegi i ho disfruti». Assegurava que la inspiració «ve de diferents fonts, té un fil conductor, però res en concret». De fet, els seus noms evidencien aquesta diversitat com «Àrab va de bo!» amb el tradicional motiu islàmic, «Bona part a Menorca», es «Xipet», una peculiar «Guerra d’avellanes», «Herència anglesa», un pirata a «La mar gran», un mexicà a «Mariaxili» i el popular «S’Homu des julivert». No té preferència per als indults, però si li agradaria salvar una en què surt el seu conco, «totes m’agraden».