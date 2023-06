La cotxeria del carrer Sant Antoni M. Claret nombre 31, de Ciutadella, va acollir aquest dissabte l’esperada Vetla des Be com a preludi de les festes de Sant Joan, en un emotiu acte celebrat a la posada del caixer pagès de Migjorn Siscu Capó Ramón.

Ciutadella va experimentar al capvespre una profunda transformació, passant del protagonisme polític de la sessió constitutiva de la corporació municipal al matí a la celebració de la Vetla des Be a la casa de l’amo de Son Saura, Bellavista i es Banyul, la família del qual va compartir amb centenars de persones que s’hi van atracar per veure i tocar el be.

A les 19.50 hores arribava a la posada el cotxe conduït per Siscu Capó, amb la seva esposa Rita Marquès i el carregador Lito Prats, que transportava el be del lloc de Son Saura Nou, davant l’expectació d’unes dotzenes de persones que ja esperaven el moment.

Des del passat diumenge i en dies alternatius el be ha estat rentat al lloc de Son Saura Nou, perquè aquest pogués presentar el millor aspecte possible, segons assegurava ahir Siscu Capó que va manifestar el seu orgull i el de la seva família pel fet d’aportar el be de les festes de Sant Joan, «és un sentiment que no es pot explicar amb paraules, és increïble».

Posteriorment, el be va ser pentinat i col·locat damunt la tarima, mentre els familiars i amics del caixer pagès i madona aprofitaven per fer-se fotografies amb el protagonista indiscutible d’aquest cap de setmana a Ciutadella, a més de preparar el menjar i la beguda per a la posterior convidada.

Portes obertes

A les 21.05 hores es va obrir la porta de la cotxeria amb uns forts aplaudiments dels centenars de persones que esperaven a l’exterior, iniciant pròpiament un dels actes més emotius com a preludi de la celebració de les festes de Sant Joan, que viurà els principals actes religiosos i eqüestres al llarg del pròxim cap de setmana. La cotxeria va estar oberta a les visites fins a les dues de la matinada en què es va tancar la porta.

El be va lluir la seva figura dalt la tarima instal·lada a la cotxeria, convertint-se en el centre de les mirades de les persones que no van voler perdre's la vetla. Un be amb la llana blanquíssima, neta, ben voluminosa i sense els flocs de colors que lluirà avui durant el recorregut pel nucli urbà.

Un moment especial de la nit va ser la visita del bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i de la junta de caixers de Sant Joan, encapçalada pel caixer senyor Borja Saura García i formada pel caixer capellà Antoni Fullana Marquès, el caixer pagès de Tramuntana Jesús Bosch Pons, el caixer casat Joan Moll Capella, i el caixer fadrí menestral José Benejam Biescas, que van saludar i acompanyar durant una estona la comitiva des be.

A les 5 de la matinada es va començar a vestir el be embellint-lo amb uns trenta-cinc flocs de colors que han estat confeccionats per la madona Rita Marquès, la seva filla Neus Capó i la germana de l’amo Joana Capó.

Sobre les 7.30 hores d’avui havien de partir de la posada s’homo de be, el fabioler, el caixer casat, el caixer fadrí, el caixer pagès de Migjorn, el caixer pagès de Tramuntana cap al domicili del caixer capellà per anar després a a cal caixer senyor, on a les 9 hores tindrà lloc el primer toc.

Durant la jornada d’aquest diumenge Llorenç Bosch Llufriu, s’homo des be, el durà damunt les espatlles per completar 114 visites i tres tocs de dol pel nucli antic de Ciutadella, acompanyat del descarregador Lito Prats Marquès.