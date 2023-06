L'acte que obre la porta a la festa de Sant Joan, el primer toc de fabiol des Dia des Be, ha estat ple de detalls emotius que li donen valor a la celebració festiva.

A les 7.30 del matí ja hi havia gent al carrer esperant el primer toc. Es Be ha arribat a les 8 en punt a la casa nobiliària Vivó Truyols, amb entrada al carrer de Maó. Pesa 35 kilos. Llorenç Bosch, missatge de Son Saura Nou, que carrega el Be durant tot el dia ha triat el que més pesa dels dos que tenien preparats.

A la casa que finalment ha acollit aquest acte l'esperaven Fernando Vivó i la seva mare, Pilar Truyols, que s'ha mostrat molt contenta de què el primer toc de les festes s'hagi pogut celebrar a casa seva. També hi eren presents, el pare del caixer senyor, Juan Manuel Saura Mercadal, i el seu germà Biel Saura, que ha estat molt actiu aquests dies en la preparació de la casa, i la dona del caixer senyor, Alejandra de la Torre.

La comitiva ha arribat damunt les 8 del matí a Ses Palmeres | Josep Bagur Gomila

A les 8.15 els membres de la Comitiva des Be han pogut berenar, mentre des del pati de la casa i des del carrer arribaven la veu de molts ciutadellencs, animant la festa i al caixer senyor.

Després, alguns minuts per a les fotografies destinades als àlbums familiars, records d'una tradició que es repeteix cada any i que sempre és diferent.

Tots els detalls d'avui matí han transmès l'emoció dels seus protagonistes. El moment en què el caixer senyor ha lliurat la bandera al caixer fadrí, José Benejam, aquest s'ha emocionat. Els dos són amics de la infància. La mare del caixer fadrí ha volgut ser present i ha trobat un lloc per observar aquests segons plens de significat. Tot i que no s'han sentit les paraules que el caixer senyor li ha dit a l'orella, solen ser una convidada a lluir amb orgull una bandera que representa el poble de Ciutadella.

A les nou en punt, amb la puntualitat pròpia del fabioler Sebastià Salort, s'ha produït el primer esclat de festa, viscut amb intensa emoció dins de la casa Vivó Truyols i des dels carrers. La plaça de Ses Palmeres es trobava totalment plena.

La Comitiva des Be, ha sortit cap a la dreta, com manen els protocols. Molts esperaven que es dirigís per Ses Voltes cap a la primera visita que sempre és a l'Ajuntament, però ha voltat pel carrer de Maó, Sant Joan Bosco, Alaior, Contramurada, plaça Alfons III o de ses Palmeres i, ara sí, enfilant cap a la plaça Nova, Ses Voltes, camí a les Cases Consistorials.

Davant de la Comitiva dos policies locals que es jubilen enguany, Ramón Silvela i Santi Roman, que acompanyen es be fins a Fonc i Fum.