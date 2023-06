La comitiva des Be passeja pels carrers de Contramurada endins des de les 9 del matí i està previst que escampi els sons del tambor i el fabiol fins a les 23 hores, amb 117 visites, que inclouen tres tocs de dol, en conjunt una més que l'any passat. Després de visitar l'Ajuntament i Cal Bisbe, on per primera vegada han rebut Es Be la nova batlessa, Juana Mari Pons Torres, i el nou bisbe, Gerard Villalonga, respectivament, s'encaminen pels carrers del centre històric. Passen Sant Cristòfol, Ses Roques Sant Miquel, Sant Sebastià i segueixen, principalment per casc antic, amb algunes visites puntuals més enllà de la Contramurada.

Primera visita, a l'Ajuntament, rebuts per la nova corporació municipal | Katerina Pu La previsió és que la comitiva des be, que formen el caixer senyor, Borja Saura, el caixer capellà, Antoni Fullana, els dos caixers pagesos, Siscu Capó i Jesús Bosch, el caixer casat, Joan Moll, el caixer fadrí, José Benejam, s'homo des Be, Llorenç Bosch, el descarregador, Lito Prats, encapçalats pel fabioler Sebastià Salort, arribi a la casa del caixer casat cap a les 23 hores. Aquest horari és difícil que es pugui complir. L'any passat van arribar una hora i mitja més tard, gairebé amb les mateixes visites. Els més petits volen tocar es be | Katerina Pu De les visites més destacades, les hores aproximades en que es produiran són aquestes: 11.30 h Visita al Cercle Artístic

13 h visita al Consell de Menorca, a la plaça de la Catedral.

13.30 h visita al Casino 17 de Gener durant la representació de Foc i Fum.

15.30 h arribaran a la casa del caixer pagès de Migjorn al carrer Sant Antoni Maria Claret 31

16.15 h visita a la Unió d'Antics Alumnes Salesians.

20.15 h visita al centre de Gent Gran i Pensionistes Esplai

21.15 h visita al monestir de Santa Clara