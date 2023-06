El Consell posa a la venda des d'aquest dilluns al matí, els tíquets per anar i tornar de les festes de Sant Joan amb el jaleo bus. La novetat d'enguany és que per primera vegada es poden comprar on line a través d'Internet, fet que permetrà així conèixer la demanda del servei. En concret, la venda és a través del portal Mou-t Menorca.

També es poden comprar de manera presencial a les casetes habilitades devora de les parades. La parada de tornada a Ciutadella serà com sempre a la Via Perimetral. Aquests són els horaris d'anada, del capvespre del divendres 23 i de tornada a la matinada ja del dia 24: Ferreries Anades: amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular.

amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular. Tornades: des de la 1 fins a les 5 de la matinada, cada mitja hora Es Mercadal Anades: amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular.

amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular. Tornades: des de la 1 fina a les 5 de la matinada, cada hora. Es Migjorn Anades: sortides a les 19 i 21 horas. A la parada del bus regular.

sortides a les 19 i 21 horas. A la parada del bus regular. Tornades: sortides a les 1.15, 3.15 i 5 hores Fornells Anades: sortides a les 19 i 21 hores. A la parada del bus regular.

sortides a les 19 i 21 hores. A la parada del bus regular. Tornades: sortides a les 2 i 4 hores Alaior Anades: amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular.

amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular. Tornades: a les 1, 2, 3, 4 i 4.45 hores Maó Anades: amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular.

amb el bus de la línia regular L1. A la parada del bus regular. Tornades: des de la 1 fins a les 5 cada hora Sant Climent Anada: a les 20 hores. A la parada del bus regular.

a les 20 hores. A la parada del bus regular. Tornades: a les 2.15 i 4.15 hores Es Castell Anades: a les 18, 20 i 22 hores. Sortida des de davant de l'església.

a les 18, 20 i 22 hores. Sortida des de davant de l'església. Tornades: a les 1, 3, i 5 hores Sant Lluís Anades: a les 18.15, 20 i 22 hores. Sortida des de la plaça de Ses Micoles.

a les 18.15, 20 i 22 hores. Sortida des de la plaça de Ses Micoles. Tornades: a la 1, 3 i 5 hores