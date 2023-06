El canal autonòmic IB3, com fa cada any, ha preparat per a aquesta setmana una programació especial amb motiu de les festes de Sant Joan de Ciutadella, amb de 40 hores d'emissions de continguts santjoaners a través d'IB3 Ràdio, Televisió i el web, amb un equip de més de 50 professionals, que també es podrà veure a IB3 a la carta.

Els actes que emetrà en directe seran el Primer Toc (el divendres abans de les 14 hores), el Caragol des Born (18 hores) i els Jocs des Pla (a partir de les 20.30 hores del dissabte, dia de Sant Joan). La narració del Primer Toc de fabiol anirà a càrrec d'en Pere Bagur, que comptarà amb n'Assumpta Vinent i Tòfol Moll, com a comentaristes, mentre que na Sílvia Pons informarà des del carrer.

Per el Caragol des Born, la narradora serà la menorquina Vanesa Orti, que comptarà amb l'ajuda d'en Bep Joan Casasnovas, mentre que na Sílvia Pons informarà des de la tarima dels músics. També hi haurà el periodista de Téntol, Joan Farrés. Pel que fa als Jocs des Pla els narrarà la periodista Cristina Bugallo, juntament amb els comentaristes Joan Pons Alzina, Bep Allès, Josep Pons Fraga i Francesc Riudavets. Enmig de la bulla trobarem a Joan Farrés. Contingut santjoaner A més de les retransmissions del Primer Toc, el Caragol des Born i els Jocs des Pla, els magazins de la Ràdio (Al Dia, Téntol i La Gran vida) i Televisió (Els dematins i Cinc Dies) seguirem tots els detalls dels dies previs a la festa i en faran un desplegament especial divendres 23 i dissabte 24.



Des de Ciutadella, Al Dia, d'IB3 Ràdio, oferirà dijous 22, de les 11 a les 13 hores un programa especial, amb actuacions en directe, ambient, debats i entrevistes als principals protagonistes. I Téntol farà el concurs dedicat a les festes de Ciutadella, amb Marilén Brondo, ciutadellenca; i el poeta i l'actor de Foc i Fum, Pere Riudavets.



Divendres 23, a les 8.45 h, IB3 Televisió emetrà el documental "Pedra Pàtria", del cineasta menorquí Macià Florit i Els Dematins, d'IB3 Televisió, avançarà el seu horari a les 10 hores, per cobrir l'inici de la festa fins al Primer Toc de fabiol de les 14 hores.

El dia de Sant Joan els programes d'entreteniment oferiran un especial Sant Joan: Agafa'm si pots (a les 10:00 h) i Jo en sé + que tu (12:00 h). A les 11:00 h s'emetrà el documental "Sant Joan ahir i avui". I abans de l'informatiu del migdia, emetrà el documental "2022. El millor dels Jocs del Pla".