La Conselleria de Salut i Consum ha anunciat un reforç en l'assistència sanitària a Ciutadella amb motiu de les festes de Sant Joan.

En concret, el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) i les urgències de Canal Salat seran reforçades per a aquestes festes. El SAMU 061 disposarà d'una ambulància de suport vital bàsic que estarà operativa les 24 hores del dia durant els dies 23 i 24 de juny, així com un vehicle delta amb un directiu de guàrdia presencial per coordinar qualsevol emergència sanitària que pugui succeir.

A més, hi haurà un vehicle de transport no assistit i el vehicle d'intervenció ràpida ampliarà l'horari per donar cobertura nocturna a Ciutadella. També s'ha contractat un servei de seguretat per als dies de més afluència d'usuaris a urgències.

D'altra banda, s'ha coordinat amb el parc de bombers de Ciutadella que, en el cas que es produeixi algun incident més complex que requereixi desplaçar helicòpters del SAMU 061 des de Mallorca, aquests puguin aterrar a les seves instal·lacions, ja que normalment ho fan a l’heliport de l’Hospital Mateu Orfila de Maó.

Per als dies de festa, s'ha establert un dispositiu especial que inclou un metge més del 23 al 25 de juny (així n'hi haurà quatre en total) i un reforç per a la nit d'infermeria que es mantindrà fins al dia 25.