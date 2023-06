El dia de Sant Joanet no hi haurà novetats quant als focs artificials. Igual com l’any passat es llençaran des de la plaça des Born, aprofitant que són d’una menor potència. Està previst que l’espectacle comenci a les 23.30 hores.

Arran de les limitacions que hi ha a Menorca per a emmagatzemar pirotècnia, per no haver-hi un polvorí, els focs artificials d’aquest estiu a totes les festes patronals de l’Illa tornaran a ser d’una potència més reduïda. Açò permetrà que, igual com ja va succeir el Sant Joan passat, l’espectacle es pugui fer des de la plaça des Born.

Els focs d’artifici arribaran després de les dues actuacions que s’han previst a la mateixa plaça, la de Pinyeta Pinyol (20 hores) i Pèl de Gall (22 h).

Pantalles gegants

Finalment, l’Ajuntament de Ciutadella informa que enguany no s’instal·larà una segona pantalla a la plaça de la Catedral, pel canvi de casa del caixer senyor.

Així mateix, des del Consistori s’ha editat un fulletó amb les informacions imprescindibles. Hi figuren els telèfons per emergències així com una descripció de la festa, els seus protagonistes, els horaris i els escenaris dels actes, i indicacions relatives al trànsit i les bosses d’aparcaments.