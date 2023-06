El que era en altre temps la simpàtica i més o menys plàcida batalla de les avellanes, com a element tradicional del dissabte de Sant Joan ha guanyat una altra dimensió a la festa els últims anys. Però ho ha fet per l’efecte de crida que desperta entre els milers de joves catalans i mallorquins. Ells troben en aquest acte altra excusa per donar sortida al seu entusiasme quan l’alcohol ja els fa prou efecte, cosa que paral·lelament redunda en què davant ses Palmeres els protagonistes siguin ells i cada vegada menys els locals. Ses avellanes és avui molt més un esclat mallorquí-català dins Sant Joan. Ha perdut identitat.

Ha tornat a passar enguany quan aquests grups s'han deixat portar per l’eufòria i de les avellanes han passat als «manteos» acompanyats per càntics de caire futbolístic, també contra Pedro Sánchez, que poc o res tenen a veure amb Sant Joan encara que resultin igualment festius. Fins i tot els catalans han entonat consignes contra el Real Madrid, PSG, Espanyol i... Mbappé. Al·lots més joves, amb un sac d'avellanes a Sa Contramurada | Gemma Andreu Uns metres més enllà, davant del Casino 17 de Gener, la guerra d’avellanes ha tingut un color més ciutadellenc, el que han aportat els més menuts, però va ser abans de l’arribada de la marabunta externa que es va fer seu el carrer. Noticias relacionadas El Dissabte de Sant Joan transcurre sin incidentes graves Más noticias relacionadas En total s'han despatxat 140 sacs, o el que és el mateix, uns 2.100 quilos d’aquest fruit sec traslladats des de Reus i adquirits un any més per Sa Cooperativa del Camp. Pel que fa a l’ampli dispositiu de seguretat, tot i el nombrós contingent ha mantingut una presència discreta al voltant de la zona de la Contramurada on es van produir les escenes més efusives del llançament del fruit sec. Un total de 150 persones, entre agents de la Policia Local, Creu Roja, Emergències, Policia Nacional i voluntaris de Protecció Civil han integrat l’equip de seguretat d’aquesta tradició santjoanera, en què també hi va haver diversos agents que han rondat de paisà al mig de l’enrenou. Els 15 policies locals de Ciutadella han triangulat per l’escenari d’aquest acte, amb dos equips d’intervenció ràpida. Cap incident greu destacable des de les 19 fins a les 20.15 hores que ha conclòs.