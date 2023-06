Ciutadella s'ha aixecat amb ganes de festa per viure ben de ple el seu gran dia, el dia de Sant Joan. Amb poques hores de son, després que la festa s'allargués fins a les cinc de la matinada, de bon matí Ciutadella s'ha deixondit de nou.

Fotos: Josep Bagur

Al voltant de cas caixer senyor, a la cantonada entre el carrer de Maó i la plaça d'Alfons III es començava ja a veure ambient. Just abans que toquessin les 8 del matí, el fabioler Juanlu Gelabert ha entrat a la casa Vivó Truyols per demanar permís al caixer senyor per iniciar el replec.

Allà l'esperava en Fernando Saura Salord, fill de Fernando Saura Cantallops ,cosí del caixer senyor Borja Saura. «Noble caixer, em doneu vos permís per començar el replec», ha demanat el fabioler. «Sí, Juanlu. Tens es meu permís per començar el replec», li ha respost el representant del caixer senyor. I ha tornat a sonar el tambor i el fabiol, donant per començada la festa de nou.

Un cop fet el primer toc del dia de Sant Joan, el fabioler ha iniciat el replec, començant per agafar el caixer fadrí substitut, que ha tornat a ser en Joan Gelabert, per després arreplegar la resta de la qualcada, formada per 114 caixers i cavallers.