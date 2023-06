La nit de Sant Joan a la ciutat de Maó va tenir el Parc des Freginal com escenari festiu, amb una vetllada començada a les sis del capvespre amb taller de bujots, dirigit per Anna Serra, i un altre d'enramar amb canyes verdes, a càrrec dels jubilats del carrer Vassallo. Va posar la música l'actuació del grup infantil Pinyeta Pinyol. Després dels premis i la crema de bujots en festers, que van arribar a la vintena, ja al vespre, va ser el concert de Fusiona-2 l'encarregat d'animar la festa.

També hi va haver festers la nit de divendres a Sa Mesquida i es Murtar, amb sopar de vesins inclosos. I tots aquests focs, malgrat del risc d'incendi, per l'estació i la tramuntana que bufava, amb permís i els controls i suport de protecció civil i bombers.

Pinyeta Pinyol animà la festa as Freginal



A Llucmaçanes van tenir encesa de bujots amb crítica i sorna, sobretot, al període electoral que ho envaeix tot aquests mesos, fins i tot, les festes de poble. I sopar-bereneta, promoguda per l'associació de veïns i vestint de festa el Pla de Sant Gaietà. A Sant Climent, igualment, van encendre un fester amb la iniciativa de l'associació de veïns, amb uns 15 bujots, que també parlaven de la vida i l'actualitat menorquina. Aquí es va fer al camp de futbol, amb molt bona resposta i bon ambient.

As Castell el fester es va fer a la plaça de la Plaça Esplanada, amb la intervenció de la Colla de geganters i grallers, acompanyats per un camió i personal de la brigada per replegar tots els bujots que s'havien fet al poble, també una quinzena, amb diferents símbols de les festes que inicia l'estiu. Protecció civil va donar l'inici a l'encesa i van posar la música després els mateixos grallers. El Teatre de Xoc també va fer aquí una actuació, amb «Improaventures».

En Joan Flametes i na Tecla, gegants al passacarrers de Sant Lluís



A Sant Lluís hi va haver festa grossa amb la seva colla dels geganters, amb la darrera sortida de la figura de Joan Flametes, representant de la màgia de Sant Joan, i qui des de l'arribada de la primavera es dedica a recollir per a totes les escoles els desitjos dels fillets i filletes, i també els dels usuaris del geriàtric del poble. Dia 23 de juny s'acomiada, amb la crema al fester del sac on s'han dipositat tots els desitjos, preciosos, de tots els infants i gent gran. Els Gegants de Sant Lluís celebraven també 25 anys del naixement de na Tecla, una altra figura emblemàtica de la colla, que ja forma part del patrimoni cultural del poble. Els bujots aquí també posaven humor al termòmetre electoral.