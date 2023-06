Una vegada els Jocs des Pla del matí s'han acabat, la festa s'ha traslladat de nou al centre de Ciutadella. Els cavallers s'han concentrat a la plaça de la Catedral. Quan passaven dos minuts de les 12 del migdia en Juanlu Gelabert es dirigí a peu, i amb la bandera, cap a l’arcada central de ses Voltes. Allà ha penjat l'estàndard, i ha fet sonar el tambor i el fabiol.

La bandera s'ha penjat a Ses Voltes | Katerina Pu

Tot seguit han començat a desfilar els 114 cavalls i cavallers per davant la bandera, i s'ha donat per iniciat el Caragol de ses Voltes, en la qual els cavalls transcorren l'espai que hi ha entre la plaça de la Catedral i la plaça Nova. Les Corregudes a sa Plaça s'han completat en dues voltes, a un pas ràpid, que han durat 26 i 23 minuts cada volta. Un dels cavallers, a la segona volta de ses Corregudes s'ha hagut de retirar, després de fer-se un cop al genoll al colpejar la columna de l’estàtua des be.

A les 12.53 hores, el fabioler Juanlu Gelabert ha despenjat el penó i ha començat el caragol de Santa Clara, el preferit per les famílies i els fillets, que han aprofitat la certa tranquil·litat que brinda el dia de Sant Joan per fer les clàssiques capedetes.

Bots a Santa Clara | Katerina Pu

A la segona volta de Santa Clara s’ha retirat el caixer fadrí, Joan Gelabert, per problemes amb el seu cavall, i ha hagut de cedir la bandera de Sant Joan al caixer casat, Joan Moll.

Després de dues voltes de caragol a Santa Clara, quan passaven tres minuts de les 15 hores, en Biel Saura, com a representant del caixer senyor, ha acomiadat a sa Capellana i posteriorment la qualcada l'acompanyà a la seva posada, a la casa nobiliària de cas Vivó Truyols, a la cantonada la plaça de ses Palmeres.

I capedetes dels més petits a la porxada del convent | Katerina Pu

Incidències

Durant aquests actes s'han hagut de fer vuit assistències per traumatismes. D'altra banda, una dona de 56 anys ha hagut de ser traslladada al centre de salut del Canal Salat per una ferida profunda rebuda al cap per un cop d'un cavall.