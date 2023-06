Hi ha més ganes de festa que mai i açò s'ha fet palès a Sa Convidada, l'acte que ha concentrat a milers de persones a la plaça des Born de Ciutadella a l'espera de viure un dels moments més brillants de les festes, els Jocs des Pla. Un acte, a més, que és el primer del nou ajuntament sortit de les eleccions de fa un mes, i el darrer de la junta de caixers d'aquest bienni, ampliat a dos anys més per la pandèmia.

Quan faltaven quatre minuts per les vuit, començava a entrar la comitiva, encapçalada pel fabioler, Sebastià Salort. Darrera ell, han passat, brindant els bots més polits als assistents, els 137 caixers i cavallers que participen a la tanda del dia de Sant Joan al capvespre, de menor a major edat.

Cap a les 20.10 el caixer senyor, Borja Saura, s'ha situat davant de l'ajuntament. Amb l'ajuda d'un micròfon extern, el primer que ha fet ha estat donar la benvinguda la nova corporació municipal. «Com a caixer senyor de Can Saura, vull donar testimoni de la defensa de les tradicions, protocols i història de la nostra festa, que fa que Ciutadella sigui més gran i que les festes de Sant Joan siguin les més polides del món», ha dit.

«Les emocions són molt fortes, amb ciutadellencs al costat de caixers i cavallers», ha afegit, per donar les gràcies als voluntaris: «sou pocs, bons i forts. Feis que noltros sempre anem tranquils», així com també a les forces de seguretat, «sense vosaltres tot seria més difícil». Borja Saura ha volgut recordar també als que ja no estan presents, «santjoaners ciutadellencs, caixers, i cavallers històrics», als que ha dedicat la convidada. També ha dit que té molt a prop «a totes les persones que tenen algú amb una condició que no pugui està amb nosaltres». I ha conclòs, tot eufòric: «com va dir mon pare, fa 60 anys, el degà dels caixers senyors de Can Saura, as Pla anam, as Pla hi falta gent. Esteis tots convidats!».

Unes paraules que han estat contestades amb un fort aplaudiment per la gernació. La batlessa, Juana Mari Pons Torres, des del balcó de l'ajuntament, ha respost que accepta «amb molt bon gust a reviure una tradició ancestral, a la que honram, i feim memòria dels nostres avantpassats, que ens han sabut transmetre una herència d'un valor incalculable, que fa que Sant Joan siguin les festes més gran del món». Ha dit que «la història està feta de cicles i Sant Joan, com a part de la història de Ciutadella, està feta per etapes que s'obren i es tanquen. Enguany escrivim un nou full de la història, el primer Sant Joan d'aquest consistori el darrer del bienni de vostè, noble caixer, com a representant de la familia Saura, presideix amb orgull aquesta festa com ho van fer els seus avantpassats». També ha tingut un record pels no assistents i finalment ha expressat que «tots els que som aquí ara as Born, expressarem units la nostra identitat. Tenim el deure de preservar el que fa que Ciutadella sigui el millor poble del món». Pons Torres ha acabat, com és tradició, desitjant encerts: «Noble caixer, caixers i cavallers, sort i ventura. Ciutadellencs i ciutadellencs, tots els que ens acompanyau, as Pla hi falta gent!».

El caixer senyor, amb l'abadessa al convent de Santa Clara | Josep Bagur Gomila

Tot seguit, la qualcalda ha deixat Es Born i s'han dirigit cap al convent de Santa Clara per demanar la protecció per uns jocs des Pla esplèndids.