Abans de començar els Jocs des Pla, mentre la banda de música baixava, es va desplegar una pancarta al nou mirador que s'ha obert al Reial Alcàsser reivindicant més protagonisme de les dones a les festes de Sant Joan.

Algú ha penjat una pancarta reivindicant que a Ferreries fa 52 anys que les dones surten per festes a cavall i a Ciutadella 0 pic.twitter.com/8vGQAalXuS — Aiats Agustí (@aiatsagusti) June 25, 2023

Amb el lema 'Ferre 52 - Ciuta 0', la pancarta va voler exemplificar els 52 anys que les dones surten com a caixeres a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, quan Consuelo Marquès va ser la primera en sortir al 1970. Aquest fet es compara amb Ciutadella, on són les úniques festes de Menorca on encara les dones no surten.

La pancarta, però, va durar pocs minuts, ja que la Policia Nacional va obligar a despenjar-la.