El caixer senyor del bienni que acaba de finalitzar fa una valoració molt positiva d'aquest Sant Joan. «Ha anat tot molt bé, des del primer toc del Dia des Be fins que ha acabat», ha manifestat Borja Saura, que ha agraït el caliu de la gent «que ens ha fet costat en tot moment».

Saura a l'hora de fer el balanç de les festes reviu tots i cadascú dels actes amb gran emoció. No pot amagar que ha viscut amb intensitat cada moment de la festa. Ara bé, ressalta que els actes que més li tocaren la fibra va ser, d'una banda, l'inici de les festes amb el primer toc del Dia des Be i l'acomiadament a la beguda del vespre de Sant Joan. I el que més va disfrutar va ser l'entrada as Caragol des Born. Creu que va complir amb el que exigeix aquest acte, fer una bona carrera per començar el primer caragol de les festes. «Els darrers mesos ho havia practicat molt, i gràcies al fet que tenia un cavall amb molta potència i amb l'ajuda de Fermín Quevedo de Yeguada Sant Lluís, al final crec que vaig fer una bona entrada a galop, arribant fins ben davant la música», explica.

Saura ressalta altres moments que ha viscut amb emoció des de Sa Convidada, la visita al convent de Santa Clara, els espectaculars Jocs des Pla o l'encert de traslladar cas caixer senyor a la casa de la família Vivó Truyols, dels qui només té paraules d'etern agraïment. «Va ser un encert total, a sa plaça de ses Palmeres hi va cabre més gent que a Santa Clara i ens hem sentit com si fos ca nostra, vull donar gràcies a la família Vivó Truyols per totes les facilitats», comenta.

El caixer senyor a can Vicó Truyols, després del primer toc. | Gemma Andreu

La festa es va perllongar els dos dies fins ben entrada la matinada, passades les cinc el primer dia i fins a les 6,30 hores el matí ja de Sant Joanet amb el darrer toc. «Fou tard, però estem dins els límits». El dissabte de Sant Joan es completaren les tres voltes a Santa Clara. Borja Saura diu que la seva intenció era sortir totes les tandes de Sant Joan, però quan va veure que la cosa s'havia enredat, el mateix vespre ja va comunicar al seu germà, en Biel, que seria ell qui sortiria el matí del dia de Sant Joan. El caragol de santa Clara tant del matí com del vespre del dia de Sant Joan al final se'n feren només dues, «si no encara hi seriem», bromeja.

Saura també destaca de forma molt positiva els pocs incidents, cap de gravetat, que hi ha hagut aquest any i valora tot el pla de seguretat.

Per acabar, el que fou anomenat caixer senyor el juliol de 2019, i que va veure que la seva sortida es va haver de posposar al 2022, per culpa de la pandèmia que obliga a fer dos anys sense Sant Joan, assegura que per ell, després de 30 anys sense un Saura com a caixer senyor (el darrer fou Fernando Saura Cantallops el bienni 1992-92) «ha estat tot un honor poder tornar a representar la família Saura, la nissaga amb caixers senyors de la història».