L’empresa del sector del calçat Mibo serà el pregoner de les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes d’enguany, en què la fàbrica fundada per Miguel Pascual i Bosco Moll compleix el seu 25è aniversari. Mibo agafa el relleu de l’exbatle Cristòfol Moll que l’any passat va llegir el pregó.

Fundada as Migjorn Gran l’any 1998, Mibo es dedica quasi exclusivament a l’elaboració, venda i distribució d’avarques menorquines. L’empresa migjornera combina la fabricació artesanal amb les noves tecnologies per crear uns models d’avarques menorquines totalment tradicionals i, a la vegada, innovadores.

Cultura

L’empresa d’avarques també ha demostrat el seu vessant social i cultural, com va passar l’any passat en què el glosador Zès Coll, el guanyador de la setena edició del Torneig de Glosa, celebrada el passat dia 26 de novembre, va ser guardonat amb unes avarques dissenyades per a l’ocasió per l’empresa migjornera.