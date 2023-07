El Centre de la Mar-Maó ha duit a terme un projecte innovador com ha estat la construcció d’un optimist ‘volador’, a càrrec d’alumnes de Formació Professional Bàsica (FPB) en manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo i de Grau Mitjà en manteniment d’embarcacions d’esbarjo.

El projecte de l’optimist ‘volador’ va començar el curs 2021-2022 en una iniciativa engegada amb el suport del cap de servei del SOIB, Genar Escandell; el director del Centre, Carlos García; i els professors Ramón Martín i Jordi Sintes, el primer com a encarregat de dur a terme l’estructura de l’embarcació i el segon com a responsable de confeccionar la vela i l’hidrofoil. «Des de fa tres anys, l’equip directiu ha animat molt al professorat a fer projectes amb els alumnes que tenguin la durada per a un curs i fins i tot continuïtat al següent, com ha estat l’optimist ‘volador’, que ha estat la primera embarcació creada íntegrament des de zero al Centre. Els alumnes han aconseguit començar-lo, acabar-lo i posar-lo a navegar, és el primer optimist que aconsegueix volar a l’Illa i no sé si inclòs a Balears», assegura Jordi Sintes.

L’optimist amb el foil invertit que permet a l‘embarcació enlairar-se | Centre del Mar-Maó

Aquest projecte innovador neix d’una construcció clàssica com és l’optimist, que els alumnes del Centre han donat vida després d’un procés de diferents etapes: el premotllo de llenya, el motllo de fibra i l’embarcació final, després d’haver-se emprat fibra de vidre i resina de poliester, amb la incorporació d’un foil perquè pogués aixecar el vol. El resultat final va ser un optimist amb unes mides de 2,36 metres d’eslora i 1,12 metres de màniga.

La idea de l’optimist ‘volador’ va partir del professor Ramón Martín i s’ha tingut com a referent un projecte similar executat a la Universitat Tecnològica Chalmers, de Suècia. El professor es va encarregar de prendre les mides d’un optimist i traslladar-les a un pla de formes, a partir del qual amb els alumnes es va realitzar l’estructura de llenya de les quadernes per fer un model, a partir del qual es va fer un motllo per treure totes les peces.

Prova a la mar

El passat dia 20 de juny va tenir lloc la prova de foc de l’optimist ‘volador’. L’embarcació es va dur a Cala Figuera, al port de Maó, on amb l’ajuda d’una llanxa del Club Marítim -la falta de vent va impedir fer la prova amb la vela- la petita embarcació va aconseguir ‘volar’ durant uns cinc segons a una altura de mig metre. Tot un èxit, tenint en compte que el projecte ha estat executat per alumnes de 15 a 18 anys i amb els recursos propis i limitats del Centre. «Com que el centre no disposa d’un canal d’experiència aerodinàmica com sí que pot tenir una universitat, noltros vam decidir provar-ho a la mar. La nostra victòria era que l’optimist enlairés ni que fos durant un segon. Encara hem de fer moltes millores en el prototip per perfeccionar-lo i que pugui ‘volar’ més temps», subratlla Sintes.

L’optimist ‘volador’ va estar exposat a la Fira de la Ciència celebrada l’any passat, tot i que en aquell moment el projecte encara no s’havia finalitzat.