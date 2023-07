Televisión Española ha iniciado la cuenta atrás para recuperar este año uno de sus formatos míticos: el Gran Prix. Un programa estival que obtuvo un éxito arrollador en los años 90 y que enfrentaba dos pueblos de la geografía nacional con pruebas de lo más variopintas, la más celebrada con una vaquilla. Después de 18 años regresará a las pantallas con su mismo presentador, Ramón García.

Assumpta Vinent, alcaldesa de Ciutadella en 1997, encabezó la delegación menorquina.

Para amenizar la espera, el ente público ha rescatado en sus redes sociales algunos de los programas de la época y aquí es donde Menorca entra en liza. En el verano de 1997 se emitió la tercera temporada del concurso y uno de los pueblos que compitió fue Ciutadella. Una nutrida delegación menorquina encabezada por la entonces alcaldesa Assumpta Vinent se batió en duelo con la localidad vizcaína de Plentzia.

La prueba con la vaquilla, una de las más recordadas. El equipo amarillo era de Ciutadella.

Para mantener la emoción, no desvelaremos en estas líneas el resultado de la competición, tendrán que verlo en el vídeo que encabeza este artículo. No obstante, lo más importante de aquel espacio no era la victoria sino la participación. Un escaparate, además, para dar a conocer los pueblos de España ante una audiencia millonaria, la que atesoraba cada noche la televisión en abierto antes de la irrupción de internet.

Cada pueblo contaba, además, con un padrino famoso. En el caso de la ciudad de Ponent fue Jorge Juste, un empresario madrileño que era muy popular en aquellos años por la relación que mantuvo con Ana Obregón. Él es quien aparece, en la imagen inferior, junto a la alcaldesa de Ciutadella, quien por cierto lucía un moderno peinado al estilo de la época.

El presentador, Ramón García, se dirige a la grada con el público de Ciutadella.

En la temporada del regreso del Gran Prix a TVE se grabarán siete episodios, incluidas dos semifinales y una final. Respecto al formato original se ha tenido que sustituir la vaquilla por un disfraz que la emula, puesto que la vigente Ley de Bienestar Animal impide la utilización de animales para este tipo de espectáculos.