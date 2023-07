El diumenge de les Festes de Sant Antoni coincideix amb la celebració de les eleccions generals, motiu pel qual els membres de seguretat es poden veure perjudicats. «Quan hi ha festes, policies d’altres municipis venen a ajudar per vetllar la protecció de tots. Però amb les eleccions no hi ha tanta disponibilitat policial de reforç. Tenim la col·laboració de la Guàrdia Civil, però tampoc tenen suficient personal, i per això estem fent gestions i reunions per trobar una solució», declara Joan Palliser.