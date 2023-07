Es Mercadal va acomiadar, ahir, les festes de Sant Martí 2023, i ho va fer amb unes temperatures un pèl més suaus i també amb menys gent que dissabte. Però açò no volia dir que no hi hagués ganes de bulla, tot al contrari.

El replec va ser molt tranquil al poble situat als peus del Toro. Fins i tot el jaleo va començar amb la plaça de la Constitució amb espais ben amples i amb una ombra molt bona, que es conjugava amb un oratge agradable, de tant en tant, davall d’un cel tapat d’ennuvolats que deixava guaitar el sol, només qualque vegada.

Després de recollir tota la qualcada, el fabioler va dirigir la comitiva novament cap a Sa Plaça. Allà, la caixera fadrina, Raquel Lozano, va lliurar la bandera al batle des Mercadal, Joan Palliser, perquè la pengés a la tarima d’autoritats.

El jaleo va començar poc després de les 11.30 | Katerina Pu

Era així que a les 11.30 entraven a l’arena sa capellana, Joan Tutzó, i el caixer batle, Tóbal Pons, i la Banda Municipal des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau, va fer sonar les primeres notes.

Era l’inici de l’esperat jaleo, en el qual finalment no hi va poder prendre part una cavallera, que es va retirar per una lesió del seu cavall. Ella, i el fabioler, Francesc Gomila, van poder contemplar, des de l’entarimat, l’espectacle que van oferir la cinquantena de cavalls i cavallers, durant les tres voltes i la de les canyes.

Les tres voltes es van fer a bon ritme, passades les 12 acabaven la primera, a les 13.15 completaven la segona, i a les 14.10 tancaven la tercera i encaraven ja el repartiment de canyes verdes. Un acte que donava pas als darrers caragols pels carrers del poble, els darrers instants dels actes amb cavalls de les festes.

El moment de les canyes verdes, amb més gent a la plaça | Katerina Pu

La parròquia de Sant Martí va reunir la comitiva, les autoritats i públic en general a la Missa de Caixers, celebració en la qual es repartí el tradicional aigua-ros.

El final de festa va comptar amb la recepció que oferí l’Ajuntament i que precedí el darrer toc de fabiol.

Incidències

El segon dia de festes, el balanç d’assistències va ser de 20 actuacions per part de la Creu Roja, totes per lesions lleus, com ara traumatismes o ferides. Només en un cas, per una trepitjada de cavall en un peu a una dona, va ser necessari el trasllat a la Clínica Juaneda, per possible fractura òssia. Així mateix, una altra dona va patir una luxació d’espatlla per unes empentes, i va ser traslladada per la pròpia família a l’Hospital Mateu Orfila.

Quant a la primera jornada, finalment es va tancar amb 30 assistències de caràcter lleu, tret del cas d’un home d’uns 50 anys, que va ser traslladat al ‘Mateu Orfila’ amb l’ambulància bàsica de Clínic Balear, per una coça al pit.