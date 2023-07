El batle Lluís Camps va subratllar que el llançament dels focs artificials des de l’illa Pinto prevists per a la mitjanit dels dies 25 i 26 està condicionat a la situació meteorològica del moment. Per aquest motiu, Camps va precisar que els focs artificials s’hauran de suspendre en el cas que les autoritats determinin el nivell 4 per les altes temperatures. Per altra banda, va recordar que des de fa uns anys hi ha establertes unes restriccions en l’emmagatzematge dels focs artificials, per la qual cosa per enguany es disposarà una quantitat similar a la de les festes de l’any passat, concretament 9,8 quilos de pólvora, segons va concretar Camps.