Els jaleos de les festes de Menorca es podran veure aquest estiu en directe en el nou canal FOC mèdia, que posa en marxa en proves la productora hiSOMhi. La primera emissió en línia es farà aquest diumenge des des Mercadal amb motiu del jaleo central de les festes de Sant Martí. A partir de les 11.15 hores i fins a la seva conclusió, FOC mèdia aproparà tota l’emoció de la festa amb cavalls als mercadelencs, menorquins i enamorats de l’illa i les seves tradicions.

ENLLAÇ | Canal de Youtube de FOC mèdia per seguir les retransmissions

De fet, el canal neix, entre altres objectius, amb la idea de difondre les festes més peculiars i arrelades de tots els territoris de parla catalana, per tal de fomentar-ne així la seva coneixença i intercanvi cultural.

Les pròximes emissions

Després d’aquesta primera experiència as Mercadal, les emissions seguiran diumenge vinent 23 de juliol amb el jaleo de les festes de Sant Antoni des de Fornells. El dimarts 25 d’octubre s’emetrà el jaleo de Sant Jaume des des Castell i el diumenge 30, el de Sant Cristòfol des des Migjorn.

Després d’un breu parèntesi de dues setmanes, el 13 d’agost FOC mèdia retransmetrà el jaleo de Sant Llorenç a Alaior, dia 24 serà a Ferreries per mostrar el jaleo de Sant Bartomeu i el diumenge 27, a Sant Lluís. Hi col·laboren tots els ajuntaments, així com altres patrocinadors públics i privats.