Les Confraries de Pescadors de Ciutadella i Fornells iniciaven, ahir, amb mitja hora de diferència, els actes de celebració amb motiu de la festivitat del Carme, per honrar la protectora dels navegants, pescadors i el món nàutic.

A la parròquia de Sant Antoni Abat, a Fornells, es va fer l’eucaristia i després va començar la processó, amb la Banda des Mercadal al capdavant, acompanyant la imatge de la Mare de Déu del Carme. Un bon nombre d’embarcacions, engalanades per a l’ocasió, esperaven per sumar-se a la comitiva, per navegar fins a la bocana. Va ser allà on es llençà un ram de flors, en memòria dels difunts.

La imatge, transportada en processó a Fornells | Katerina Pu

Ciutadella

Al municipi de ponent es celebrà, també ahir, aquesta processó, tot coincidint amb el dia que l’Església homenatja la Verge del Carme. En aquest cas, com és habitual, la missa es va celebrar a la parròquia de Sant Miquel, amb la presència de les principals autoritats, civils, religioses i militars.

Centenars de persones van veure la processó des del Passeig Marítim de Ciutadella | I. P. D. R.

Acabat l’ofici, la processó, amb músics de la Banda de Ciutadella, es va dirigir al port, per arribar fins a la «Rosa Santa Primera», la barca del bou on van embarcar la Verge i tot el seguici. Hi eren, entre d’altres, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, la batlessa de Ciutadella, Juana Mari Pons, i el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga. És així que van salpar totes les embarcacions, davant les mirades de centenars de persones, que seguien l’esdeveniment des del passeig marítim. Arribats a la bocana del port es va fer la tradicional ofrena floral.