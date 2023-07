Com cada any abans de les festes de Sant Jaume, aquest dimarts es va fer a la plaça Esplanada des Castell la recepció de ses colles de geganters convidades. El cap de colla dels geganters del poble, Quike Muñoz, informa que enguany van venir gegants d’Alaior, Llucmaçanes, Sant Lluís i també en Yurka del camí des Castell de Maó.

Na Roser i en Jaume van ballar amb altres gegants i amb grans i petits | Gemma Andreu

Els membres dels geganters des Castell van vestir els gegants més tradicionals, Roser i Jaume, perquè estiguin ben aclarits per les festes que ja s’atraquen. Després van ballar amb altres gegants també des Castell com en Homer i na Marge Simpson, o en Xec Calvet i gegants convidat dels altres pobles, com na Tecla de Sant Lluís, fins a un total de 11 gegants per començar a entrar en ambient festiu.

Muñoz recorda que són na Roser i en Tomeu els que iniciïn amb el seu ball, el pregó de les festes de Sant Jaume, el dissabte 22 a les 20:30 hores, quan s’ajuntaran fins a 17 gegants. Llavors quedaran a les portes de l’Ajuntament, fins llavors ja estan ben preparats i exposats a la plaça del Mercat.

Els jubilats residents as Castell que es van animar a la convidada de l’Ajuntament van passar una bona estona i van ser obsequiats amb un paraigües | A.E.C.

Jubilats

D’altra banda, el Consistori va convidar també dimarts capvespre els jubilats residents as Castell a una bereneta de pastes dolces i salades a més de refrescs i pomada. Tota l’estona van estar animats per l’actuació de Joan Reynés, a sa plaça del Mercat, amb música i cançons que alguns van cantar en germanor.

Tot i la calor que feia amb sensació tèrmica de gairebé 40 graus, els vesins -uns 200 segons l’Ajuntament- s’ho van passar bé, tal com explica Francisca, una de les assistents. Ella diu que tot va estar molt bé, que hi havia molta gent tot i els llocs buits i que el batle i la resta de regidors van estar molt amables repartint la bereneta als jubilats.