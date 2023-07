Fornells estrena nova Junta de Caixers per aquest Sant Antoni 2023 i amb el canvi de formació política per l’alcaldia des Mercadal i Fornells, també ha canviat el batle. Aquest any, Carlos Rotger serà l’encarregat de representar l’ajuntament dins la seqüència de caixers.

El jove de 25 anys és natural de Fornells, motiu pel qual li fa més ganes. Actualment és el tercer tinent de batle i regidor d’Hisenda, Economia, Comunicació, Habitatge i Transparència de l’Ajuntament des Mercadal i Fornells, i aquesta serà la primera vegada que surt a unes festes amb el cavall.

Els nervis estan presents en el seu cos, però les seves ganes poden amb tot. «És un honor ser el caixer batle de Fornells i poder representar tots els habitants. Estic qualcant cada dia, fent classes intensives, i la veritat és que fa una mica de respecte, però també molta il·lusió», afirma.

El polític confessa que sent novell a la qualcada, la por existeix una mica, però cada cop es sent millor damunt el cavall. «Són dies molt intensos, amb molta preparació. Ara ja tinc molta més seguretat amb el cavall i aconsegueixo fer grans bots. Estic segur que seran uns dies molt especials», explica.

Però sobretot, Rotger prega per la serenitat i el seny en totes les festes per tenir un ambient correcte i idíl·lic. «Esper que vagin molt bé les festes, que no hi hagi cap accident a destacar i que tot transcorri amb alegria i seguretat. També esper que Fornells s’ompli de gent, que s’ho passin bé i que els comerços puguin aprofitar-ho», comenta el caixer batle.

Diumenge d’eleccions

El diumenge de Sant Antoni coincideix amb les eleccions generals tan comentades, i el propi regidor tem que amb motiu de les festes hi hagi gent que no voti. «Ens agradaria que això no influís, però crec que hi haurà gent que estarà més centrada en les festes o se n’oblidaran», diu.

No obstant això, anima tant a fornellers com a visitants que no deixin d’exercir el seu dret a vot. «Molts de fornellers, quan acabi el jaleo, i m’incloc jo, anirem a votar. I també m’agradaria que tots els que vinguin, abans o després, anassin a votar, tot i que conec molta gent que està votant per correu», finalitza Rotger, preparat per afrontar el gran repte.

La resta de la Junta