Mentre que uns quants atrevits continuaven amb la festa just sortien els primers raigs de sol, altres més prudents agafaven carretera per descansar una estona i tornar amb més forces.

El jaleo del diumenge prometia emocions fortes i va complir amb totes les expectatives.

La festa comença aviat

Ben prest, a les 8.30 hores, els joves de la Banda de Música des Mercadal aprofitaven per dur a terme el típic passacarrer. Mitja hora més tard, el fabioler Isaac Triay iniciava el replec de tots els membres de la Junta de Caixers, començant pel caixer sobreposat i acabant amb el caixer batle.

Devers les 11 hores, l’església de Sant Antoni acollia la tradicional missa de caixers, la qual s’emprava per repartir l’aigua-ros.

Mentrestant, els negocis aprofitaven la calma regnant al carrer per reposar tots els productes esgotats el dia anterior. I és que una hora després començava el jaleo a la plaça de s’Algaret, on esperava una multitud entregada a la qualcada de Sant Antoni.

La Banda des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau, va amenitzar un jaleo en el qual van participar un total de 56 cavallers i 66 genets repartits en 48 homes i 18 dones, ben igual que a la jornada de dissabte.

Un jaleo ben calorós

La calor era cada vegada més present a mesura que avançava el matí. És per aquest motiu que els bars es començaven a omplir cada vegada més de clients que cercaven diferents opcions per refrescar-se: mentre uns optaven per bòtils d’aigua ben freda, altres apostaven per fer una pomada o beure una cervesa ben fresqueta.

La bullícia i l’alegria envaïen la paça de s’Algaret. Famílies senceres i grups d’amics gaudien de la festa vora la mar, aprofitant que la brisa marina també alleujava la calor de tant en tant.

Després de completar dues voltes plenes d’emoció, va arribar el torn del lliurament de les canyes verdes i les culleretes de plata.

Una vegada finalitzat l’acte, tots els membres de la qualcada van posar rumb al castell de Sant Antoni mentre la música de la Banda des Mercadal els marcava el pas. Allà, l’Ajuntament va oferir una recepció als caixers i a tota la gent present a la festa.

Ensurt amb els cavalls

En l’apartat d’incidents, cal destacar la intervenció de la Creu Roja a la segona volta del jaleo.

I és que al voltant de les 14 hores del migdia, la festa es va haver d’aturar per un moment per atendre un senyor d’uns 60 anys amb un cop molt fort en el peu.

L’home havia rebut una trepitjada per part d’un cavall. Fruit del cop, el seu peu es va començar a inflamar a gran velocitat. Segons el metge que el va poder atendre, el primer reconeixement semblava deixar clar que es tractava d’una fissura a un dels dits.

Després de realitzar les radiografies pertinents, la sospita es va acabar confirmant.

Després d’aquest contratemps, el coordinador general de Creu Roja, Antonio Barber, recalca que el jaleo es va poder reprendre «sense cap problema». La resta d’intervencions tan sols es van donar degut a les «típiques rascades» pròpies de totes les festes.