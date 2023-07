A 20.30h, al Castell de sant Antoni, Pregó de festes 2023, a càrrec del Dr. Jordi Moya Riera.

La Banda de Música des Mercadal ens oferirà una àmplia mostra del seu repertori musical.

A 23h, al carrer de la Mar, Gran revetla, amb l’actuació del grup No Hi Som Tots & Tina Servera i actuació el grup Binigaus Band.

DISSABTE 22

A les 16.45h, Repic de campanes i enlairament de coets per anunciar el començament de les festes. Tot seguit, cercavila per l’itinerari habitual, amb la comparsa de gegants.

A les 17 h, El fabioler, Isaac Triay Moll, anirà al Local Social de l’Ajuntament a demanar permís i farà sonar el primer toc de fabiol. Llavors iniciarà el replec de caixer: es dirigirà a ca el caixer sobreposat, Toni Triay Pons. Tots dos aniran novament al Local Social, on s’entregarà la bandera de la festa al caixer sobreposat. Tot seguit, i anant pels carrers del poble, arreplegaran els altres caixers de la qualcada, entre els quals el caixer pagès, Bartolomé Moll Moll i el caixer casat, Biel Llull Triay. Aniran a cercar el caixer capellà, Mn. Llorenç Sales Barber i es dirigiran a recollir el caixer batle, Carlos Rotger Roca, que presidirà la qualcada. Serà devers les 18.30 hores. Es dirigirà al Local Social, on el batle, Joan Palliser Riudavets, farà entrega del bastó d’autoritat al caixer batle. Després els caixers i les autoritats aniran a celebrar a l’església parroquial de Fornells, les solemnes completes en honor de Sant Antoni Abat. En acabar, al bell mig de la plaça de s’Algaret, començarà el jaleo, a càrrec de la Banda de Música des Mercadal. Després de dissoldre’s la qualcada, el fabioler tornarà a replegar els caixers per anar a peu a la beguda de caixers.

A les 24h, al carrer de la Mar. Actuació musical, amenitzada amb la música dels DJ de Ritmo Menorca.

DIUMENGE 23

A les 8.30h, Diana pels carrers de la població, a càrrec dels joves de la Banda de Música des Mercadal.

A les 9.00h, Sortida del fabioler, que iniciarà el replec de caixers, començant pel caixer sobreposat. Després s’hi aniran afegint els altres caixers i, tots junts, aniran a cercar el caixer capellà a la plaça de l’Església. Seguidament, aniran a cercar el caixer batle.

A les 11.00h, Missa de caixers, en el transcurs de la qual es repartirà l’aigua-ros. Seguidament, hi haurà el darrer jaleo, que acabarà amb el lliurament de les canyes verdes i les culleretes de plata a la plaça de s’Algaret, amb la Banda de Música des Mercadal. Finalitzat l’acte, aniran cap a la recepció que oferirà l’Ajuntament als caixers i a la gent del poble al Castell de Sant Antoni. El caixer fadrí torna la bandera de Sant Antoni i el caixer batle retorna el bastó de comandament. En acabar, els caixers acompanyaran el caixer batle al seu domicili i el caixer capellà a l’Església, on el fabioler farà el darrer toc de fabiol.

A les 21.30h, al carrer de la Mar. Actuació amb el grup Blue Moon. I actuació de la banda Fandango All stars.

DILLUNS 24

A les 11.00h, a la parròquia de sant Antoni Missa en record dels naturals i vesins de Fornells que han mort en el transcurs de l’any.

A les 12.00h, al carrer de la Mar. Festa infantil de l’escuma.

A les 18.30h, a la plaça de s’Algaret jocs tradicionals per a fillets i joves amb Sa Xaranga.

A les 19h, a la plaça de l’Església Mercat d’Estiu de Fornells amb l’actuació del grup Georgina Masanés y Luis Souto.

A les 22.30h, devora el Castell de sant Antoni. Focs artificials.

A les 23h, al carrer de la Mar. Gran Revetla de fi de festes. Hi actuaran els grups Sound Quartet i Black Pearl.