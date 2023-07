El doctor Jordi Moya va pronunciar aquest divendres el pregó de les festes de Sant Antoni, de Fornells, en què va referir-se a la seva relació des de la seva infància amb la població marinera i les substitucions de metge de fa trenta-cinc anys al municipi des Mercadal, en què va lluitar per primera vegada contra el mal invisible del dolor en un pacient.

El doctor Moya va assenyalar que el seu primer record de Fornells es remuntava als 7 anys quan va celebrar el convit de la seva primera comunió al restaurant S’Algaret, una relació que es va mantenir amb el dinar que cada any feia amb els seus padrins i també quan son pare participava en les regates organitzades pel Club Nàutic Fornells que ocupava una cotxeria damunt l’arena a ses Salines, «va ser quan vaig descobrir la badia amplota de Fornells, em va impressionar molt, era més verge que el port de Maó però una badia totalment segura per a l’optimist, perquè si tenies un accident com a molt acabaves a s’Altra Banda com al port de Maó. Amb l’optimist vaig descobrir tots els racons de la badia».

Un nombrós públic va seguir amb atenció els records i les experiències del pregoner de les festes | Katerina Pu

El metge va recordar que l’any 1989, fent substitucions as Mercadal i Fornells una vegada acabada la carrera de medicina, va haver d’afrontar una situació que va marcar la seva vida professional, atendre un pacient desnonat procedent de Son Dureta. «En aquell temps no hi havia 061, ni serveis pal·liatius, ni quimioteràpia, ni radioteràpia, ni unitat del dolor. Em vaig trobar amb un pacient amb un dolor incontrolat i inhumà pel càncer, rodejat de la seva família que esperava que jo l’alleugés. Jo era un metge jove amb molta ciència, però amb poca experiència, em vaig trobar amb una situació que no havia vist descrita en cap llibre. No sabia ni tenia els mitjans farmacològics i tècnics d’avui dia, i el vaig ajudar com vaig poder fins a la seva mort».

El 1991, Moya va aprovar el MIR i va elegir l’especialitat d’Anestèsia-Reanimació i Teràpia del Dolor a l’Hospital Universitari de Canàries, perquè a Balears no hi havia cap hospital acreditat per fer aquesta especialitat. «Durant les vacances d’estiu veníem navegant amb el veler del meu sogre a Fornells, ens apassionava, era una gran festa gaudir de la badia i d’un poble amb tots els serveis. Ell em contava que son pare i uns amics van comprar a l’exèrcit el Castell de Sant Antoni i l’illa de la Sargantana i que anys després van tornar a vendre. Em fascinava pensar que alguna persona pogués ser propietària del castell i de l’illa», va assegurar.

El pregoner va recordar com posteriorment amb la seva esposa i els seus fills visitaven cada any Fornells per gaudir del poble, del port i de la navegació, un idil·li que fa tretze anys es va reafirmar en haver-hi fixat la seva residència habitual.