El mestre pastisser alaiorenc José Ángel Giménez Pons serà l’encarregat d’oferir el pregó de les festes de Sant Llorenç, que tindrà lloc el divendres dia 11 d’agost a l’avinguda del Pare Huguet.

Nat a Alaior l’any 1955, José Àngel Giménez Pons va començar a treballar quan tenia set anys en el món de la pastisseria com a aprenent a La Menorquina. Posteriorment, va ampliar la seva experiència professional en pastisseries de fora de l’Illa, com la Pastisseria J. Garriga d’Igualada, la Pastisseria Rossel d’Andorra i la Panadería Can Paco de Mallorca.

L’any 1977 va fundar la pastisseria Ala d’Or que amb la seva professionalitat es va convertir en un dels establiments comercials més emblemàtics de la ciutat, fins que l’any passat va tancar les portes després d’una trajectòria de quaranta-cinc anys.

José Ángel Giménez va ser president de l’Associació Professional de Pastisseria, Panaderia i Afins de Menorca (Apame) i impulsor de la Diada de sa Pastisseria de Menorca. Al llarg de la seva vida professional ha estat distingit amb diversos premis, a més d’haver aconseguit diferents Cartes de Mestre Artesà.Per altra banda, també va destacar per la seva participació com a jurat en nombrosos Campionats d’Espanya de Pastisseria.

Persona implicada

El batle d’Alaior, José Luis Benejam, ha qualificat José Giménez Pons com a una persona molt estimada al municipi per haver-se implicat al llarg dels anys en activitats culturals i socials ben diverses, amb actitud proactiva, desitjant sempre ajudar al seu poble i la seva gent.

Segons Benejam, l’elecció de Giménez com a pregoner de les festes de Sant Llorenç també suposa un merescut reconeixement a la seva tasca professional i personal durant tota una intensa vida de servei cap als altres.