L’empresari del sector turístic i exdirector-gerent de Viatges Magon, Gabriel Pons, serà el pregoner de les festes de Sant Climent, que es celebrarà el pròxim dia 11 d’agost a la plaça de la localitat.

Gabriel Pons va començar el 1975 a treballar en el món turístic, concretament a l’hotel El Almirante, per continuar després a Viajes Barceló i durant quatre anys va ser el director de Viajes Doria, fins que finalment el 1991 va fundar amb uns socis Viatges Magon, que tenia la seu social al carrer Sant Sebastià, a Maó. Un any després es va traslladar a les dependències de Josep A. Clavé, on es va crear el departament emissor amb l’organització d’un vol xàrter per visitar l’Exposició Universal de Sevilla 92.

Viatges Magon va conèixer uns anys de creixement, amb l’obertura el 1995 de l’oficina de Ciutadella, el 1998 a Alaior i Ferreries, i el 2002 a Sant Lluís i es Castell. Durant 2006, l’empresa tenia sis oficines arreu de l’Illa i un total de 40 treballadors fixos, a més d’una quinzena de temporada, amb la finalitat d’apropar-se als clients amb un servei seguint les normes certificades per Aenor. També va ser l’agència oficial del club de bàsquet Vive Menorca i del Patricia Menorca Volei, a més de col·laborar amb associacions culturals com Amics de s’Òpera i el Cor Illa de Menorca.

L’empresa va diversificar la seva activitat amb la creació de la marca Magon Events per organitzar congressos i convencions per a empreses ubicades a l’illa i fora de Menorca. Aquest departament oferia serveis de càtering, hostesses, lloguer de vehicles, allotjaments i excursions. Per altra banda, els socis de Viatges Magon es van involucrar en la gestió turística de la fortalesa d’Isabel II, a través de la societat Cordial Hoteles.

El 2017, Viatges Magon tenia nou oficines, amb presència a tota l’Illa, i uns 50 empleats. Coincidint amb el 25è aniversari, l’empresa va ser distingida amb el Premi d’Activitats Econòmiques durant la Gala de Sant Antoni del diari «Menorca», per a qui també ha organitzat nombrosos viatges nacionals i internacionals per als seus subscriptors.

El 2019, Viatges Magon gestionava una cartera de més de 300 habitatges turístics que va vendre a World2Meet (W2M), el proveïdor global de serveis turístics del grup mallorquí Iberostar. A finals de 2022, Pons va vendre l’empresa que havia fundat i des de dia primer d’enguany està jubilat.