A les cinc en punt del capvespre, amb una calor superada només per les ganes de festa, els petards varen anunciar l’inici del primer dia gran de les festes de Sant Climent. Grups d’adolescents, famílies amb fillets petits, vesins i vesines del poble i alguns turistes esperaven davant l’associació de vesins del poble i al Pla de l’Església, la desfilada de gegants acompanyats de la banda municipal de música de Maó.

Abans de començar el replec dels cavalls, quan encara no havia arribat molta gent de fora del poble, els més petits i també els més grans, xalen de l’ambient festiu als carrers sense aglomeracions. La banda sona els seus instruments i els gegants dels geganters de Llucmaçanes amb en Joan i na Rita al capdavant, n’Abu Umar i na Nura, ballant i també fan ballar. Els segueixen els gegants de la Colla de geganters de Maó, en Tomeu i na Guida, els grans, i també en Tomeu i na Guida, els infantils, on els geganters més joves segueixen l’afició.

Qualcada

A les sis començà el replec amb l’emocionant primer toc de fabiol. L’emoció es notava especialment intensa entre els membres de la nova Junta de Caixers del bienni 2023-2024, com na Maria Carrasco, caixera batlessa en representació de l’alcalde Héctor Pons.

Precisament Pons en l’entrega de la bandera a la caixera batlesa davant l’entrada a l’associació de vesins de Sant Climent expressà «l’orgull de que una jove santclimentera amb aquest somrís» i l’emoció que era palesa, sigui caixera batlesa en les festes de Sant Climent.

Els primers bots no es van fer esperar, i els més de 40 cavalls, amb caixers i caixeres van fer les delícies dels amics, familiars i vesins i també van sorprendre –com no pot ser d’altra manera– els visitants que per primera vegada veuen un cavall menorquí fent un bot amb tota la gent a tocar i tota la vestimenta de les festes, amb l’emoció i cordialitat que es deixa sentir en l’ambient.

Els carrers s’anaven omplint per minuts, a mida que la calor anava baixant, i la gent començava a tracar-se a les barres muntades a fora dels bars i també a les petites atraccions i parades de menjar i beure muntades a l’aparcament de l’entrada del poble. El punt lila, la parada del Consell per a informar i sensibilitzar contra la violència masclista i lgtbifòbica, també és present, com en totes les festes.

La missa de completes va començar passades les set amb els caixers i les caixeres presents, mentre els cavalls es prenien un primer descans, abans del jaleo de les 20.30 hores. Llavors va ser el gran moment dels equins, els seus caixers i caixeres, la gent que’ls envoltava i la música que contagiava festa. La fusió d’aquests elements va ser una autèntica celebració colectiva.

Per acabar la nit, els Fandango All Stars i les seves versions ben escollides i millor interpretades van fer ballar i suar als joves i no tan joves que omplien la plaça.

