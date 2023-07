Es Castell va viure la segona jornada de les festes de Sant Jaume, amb la celebració al matí de la diana florejada, la solemne missa de caixers, la multitudinària sa davallada i un intens jaleo amb la participació de 67 cavalls. Al capvespre, es van celebrar les corregudes de cavalls, amb el darrer toc de fabiol davant l’Ajuntament a les 21 hores, per acabar amb la revetlla amenitzada per Black Pearl. L’Ajuntament des Castell va suspendre el llançament dels focs artificials davant la situació meteorològica extrema i els riscos d’incendis.

Després d’unes poques hores de descans nocturn, ahir al matí cap a les 7.45 hores va començar el replec de la qualcada de les festes de Sant Jaume, formada per 67 cavalls. Tres quarts d’hora més tard, la Colla de Gegants i Grallers des Castell, amb els gegants en Jaume i na Roser, i els grups Bon Ball Tenim i José y sus Muchachos van recórrer els carrers del poble per sonar la diana florejada i anunciar l’inici de la segona jornada de les festes patronals.

El bisbe Gerard van oficiar ahir la solemne missa des caixers que es va celebrar a l’esglèsia del Roser, de la que durant uns anys va ser rector | Gemma Andreu

A les 11 hores, l’església del Roser va acollir la solemne missa de caixers que va ser oficiada pel bisbe Gerard, assistit pel caixer capellà Joan Camps, amb la participació també d’altres rectors de diferents parròquies de l’Illa, i l’assistència dels caixers, cavallers, autoritats, convidats i vesins del poble.

Mentrestant, als voltants de l’exterior del temple i al tram de dalt del carrer del Rosari es començava a arreplegar la gent esperant el moment de l’inici de la tradicional i festiva davallada fins a l’Ajuntament. A poc a poc, l’ambient anava a més, l’espera es va amenitzar amb càntics, sense faltar la interpretació d’«Un senyor damunt un ruc» i «Som des Castell», entre grans aplaudiments.

Sa davallada es un dels moments més especials de les festes de Sant Jaume | Gemma Andreu

Passaven nou minuts del migdia i la comitiva encapçalada pel fabioler i el caixer fadrí sortia de l’església, afegint-se els caixers i cavallers a cada costat de la línia formada pels gegants i la colla des Castell i els trenta membres de l’Agrupació de Músics de Menorca, amb les autoritats i els convidats a la part de darrera encapçalada pel batle Lluís Camps, el president del Consell insular Dolfo Vilafranca i el bisbe Gerard.

Dos minuts després, una breu però potent traca, acompanyada de la repicada de campanes, donava el sus a sa davallada, que va començar amb una ballada d’uns cinc minuts d’en Jaume i na Roser i la interpretació de «Frases menorquines», la peça musical que amenitza la davallada a peu dels caixers, cavallers i autoritats des de l’església fins a l’Esplanada. Com és habitual la comitiva va estar acompanyada per centenars de persones que literalment omplien de banda a banda el carrer del Rosari i que a més agraïen el llançament des de les cases d’aigua amb calderons i mànegues.

Jaleo

Sa davallada es va prolongar per espai de poc més d’una hora i després d’una primera volta amenitzada per un pas-doble, a les 13.45 hores, el caixer capellà i el caixer batle van donar principi al jaleo, que va consistir en tres voltes -la tercera amb el lliurament de les canyes verdes- i una darrera per acomiadar les autoritats i els centenars de persones que van gaudir de l’espectacle, en que un cavaller va ser atès per Creu Roja per un cop de calor. El jaleo va acabar a les 16.30 hores.

Posteriorment, es van repartir 200 botes de vi entre els que encara tenien ganes de festa, mentre que les autoritats, caixers, cavallers i convidats van assistir a sa beguda a la sala de plens de l’Ajuntament.